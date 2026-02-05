"Puente de Mendihuaca quedó inservible, no hay manera de recuperarlo": gobernador de La Guajira

El colapso del puente de Mendihuaca en la Troncal del Caribe ha generado una crisis de movilidad y una emergencia humanitaria afectando la conexión entre dos departamentos, Magdalena y La Guajira,. Esta situación ha dejado incomunicados a miles de habitantes y ha fracturado la principal arteria vial de la región.

Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira, habló sobre los daños estructurales que sufrió el puente y que impide el tráfico vehicular. Además, explicó las consecuencias que ha dejado esta caída en la población y en la economía.

"El puente de Mendihuaca quedó fracturado, prácticamente inservible. No está caído, pero casi, por eso quedó para tumbar y volver a hacerlo. No hay manera de recuperarlo", indicó el mandatario, quien afirmó que en cualquier momento la estructura puede colapsar del todo.

"En cualquier momento el puente se puede venir abajo y eso sería una catástrofe sin precedentes", afirmó el gobernador de La Guajira.



Sobre el impacto social y económico que trae el daño de este puente, el mandatario dijo que esto causa que, lo que normalmente es un viaje de hora y media entre Santa Marta y Rioacha, se convierta en un "tortuoso recorrido de hasta 8 horas".

"De ahí depende miles de familias, su subsistencia. Estamos hablando que se cancelaron más de 900 reservas turísticas. En Palomino están cerrando los establecimientos de comercio porque no tienen presencia ni mucho menos de turistas. Los pacientes que requieren atención en clínicas de alta complejidad tienen que dar una vuelta de casi 9 horas por el departamento del César", expresó.

Sobre la emergencia por lluvias y la falta de ayuda nacional, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar de Luque, expresó su preocupación por la magnitud de las inundaciones y la respuesta del Estado.

"Por parte del gobierno nacional no hemos recibido a la fecha ningún tipo de ayuda. Más de 45 barrios, 30.000 personas que prácticamente lo perdieron todo. Además, el agua no paró de caer por más de 24 horas y hoy todavía seguimos sacando agua de los barrios", afirmó Aguilar.

Por otra parte, el gobernador de La Guajira aseguró que nunca en la historia del departamento habían tenido lluvias para esta época del año.

"Nunca en la historia del departamento de La Guajira habíamos tenido lluvias para esta época. Requerimos más bombas para sacar el agua de las casas y de barrios subnormales.



Sobre la solución del puente militar

La instalación de una estructura provisional es la prioridad para restablecer el paso, aunque existe incertidumbre sobre los tiempos.

"La única solución a estas dificultades es tener el puente militar. La preocupación surge, ¿cuánto va a durar la instalación?'. No han hecho presencia ni funcionarios del día Invías ni mucho menos de la concesión", indicó el mandatario.

Escuche la entrevista aquí: