"Puente de Mendihuaca quedó inservible, no hay manera de recuperarlo": gobernador de La Guajira

"Puente de Mendihuaca quedó inservible, no hay manera de recuperarlo": gobernador de La Guajira

Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira, habló sobre los daños estructurales que sufrió el puente y que impide el tráfico vehicular. Además, explicó las consecuencias que ha dejado esta caída en la población y en la economía.

