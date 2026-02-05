Mineducación anuncia 228.000 millones en vigencias futuras para la UdeA: girarán 11% más de recursos

Un giro de 208.000 millones de pesos por parte del Gobierno nacional a la Universidad de Antioquia en el arranque de este año hizo que, incluyendo 70.000 millones de pesos adicionales como parte del plan de salvamento, se saldaran las nóminas pendientes del cierre del año 2025, los contratos cátedra, la nómina de este mes, liquidar pagos con proveedores y cumplir con préstamos y servicios de deuda.

Durante una visita este jueves a la institución, el ministro de Educación, Daniel Rojas, admitió que se requieren adicionales y por ello anunció dos medidas: que se comprometieron vigencias futuras por 228.000 millones de pesos a 10 años y que para 2026, fuera de lo que la ley les obliga, girarán 11 por ciento más, que se calcula en 40.000 millones adicionales. Ante la confluencia de recursos, Rojas le pidió a la Gobernación y a la Alcaldía sumarse con aportes adicionales ante la situación de la institución.

"Que el mismo amor que nosotros estamos profesando por la Universidad de Antioquia con hechos reales, concretos y con recursos, pues también se vea reflejado por parte de la alcaldía y de la gobernación. Estamos aquí hablando de un plan financiero que empieza a diseñarse al interior de la universidad, y en ese caso, el rector cuenta con el Ministerio de Educación Nacional y el acompañamiento que desde el gobierno le vamos a hacer", indicó.

No obstante, el plantel sigue enfrentando grandes retos en materia financiera, para lo cual el recientemente nombrado rector encargado, Hector García, aseguró tener al menos seis tareas, mientras que auguró que la caja solo alcanzará hasta el mes de noviembre, por lo que incluso deberán recurrir a un crédito.



"Incluye, pues, todos los recursos para para terminar el año, con el rubro que ya mencioné de un crédito y de la venta de seguros. Y ya el consejo superior nos solicitó una estimación que estamos estudiando para presentar la próxima semana", apuntó.

En medio del panorama son varios los recursos que esperan del Gobierno nacional, no solo de esta cartera sino del Ministerio de Salud, en especial por las deudas que tienen las EPS intervenidas Savia Salud y Nueva EPS, con el hospital alma máter, unos 164.000 millones de pesos entre las dos. Entre tanto, se espera que a través de convenios de contratación y del aval para que se fabriquen medicamentos y vacunas por parte del alma mater entren nuevos dineros.

