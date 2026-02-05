En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Daniel Quintero
Pacto Histórico
Iván Cepeda

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Mineducación anuncia 228.000 millones en vigencias futuras para la UdeA: girarán 11% más de recursos

Mineducación anuncia 228.000 millones en vigencias futuras para la UdeA: girarán 11% más de recursos

El ministro Daniel Rojas Pidió a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín que se sumen para salvar la institución. Este año giraron 70.000 millones de pesos más.

Publicidad

Publicidad

Publicidad