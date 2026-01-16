En vivo
Rector de la Universidad de Antioquia confirma su renuncia tras tensiones con Petro y Rendón

El ahora exrector de la Universidad de Antioquia confirmó su renuncia y denunció que la financiación de las universidades públicas es insuficiente desde hace más de 32 años.

Jhon Jairo Arboleda confirmó que se retira del cargo en medio de tensiones con Petro y Rendón
Fotos: Universidad de Antioquia
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

