Rector de la Universidad de Antioquia confirma su renuncia tras tensiones con Petro y Rendón

El rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, confirmó en Mañanas Blu 10:30 que presentó su carta de renuncia al cargo, decisión que calificó como “natural”, tras la publicación de un informe preliminar de vigilancia especial emitido por el Ministerio de Educación el 1 de diciembre de 2025.

uniantioquia.jpeg U. de Antioquia. Foto: Cortesia Juan Pablo Hernández

Arboleda explicó que su dimisión busca facilitar la estabilidad administrativa de la institución, pero dejó claro que no acepta los señalamientos contenidos en dicho informe y que se reserva el derecho de emprender las acciones necesarias para defender su nombre y la dignidad del cargo.



Déficit financiero y retrasos del gobierno

El ahora exrector sostuvo que el informe incurre en una “falsa motivación”, al atribuirle responsabilidades sobre un déficit estructural y sistémico de la universidad pública.

Según Arboleda, la desfinanciación de la Universidad de Antioquia no es resultado de su gestión —que ya completaba su tercer periodo— sino de un problema histórico del sistema universitario estatal.

Foto: Ministerio de Educación.

Recordó que el propio Gobierno aprobó recientemente modificaciones a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, reconociendo que la financiación de las universidades públicas es insuficiente desde hace más de 32 años.



Además, Arboleda señaló que persisten retrasos en transferencias del Gobierno nacional, incluidos recursos de la ley de gratuidad, lo que ha agravado la situación financiera. Añadió que la universidad debe asumir pagos mensuales de pensiones con recursos propios, mientras las transferencias oficiales se realizan solo dos veces al año, afectando directamente la caja.

Gratuidad en educación superior en el país ha beneficiado a más de 800.000 estudiantes / Foto: Presidencia de la República

También explicó que, por ley, la proporción de transferencias es de 10 a 1: por cada 10 pesos del Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia aporta uno, recursos que apenas cubren entre el 50 % y 55 % del presupuesto total de funcionamiento.



Presupuesto 2026 en medio de tensiones políticas

Arboleda confirmó que el presupuesto proyectado para 2026 pasó de 2 billones a 1,7 billones de pesos, tras un ajuste exigido por las autoridades. El resto de los recursos, explicó, debe ser gestionado por la universidad mediante consultorías, proyectos y fondos especiales, lo que —a su juicio— no debería reemplazar la obligación del Estado de garantizar la financiación básica.

Finalmente, lamentó que la universidad quede atrapada en medio de las tensiones políticas entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración departamental encabezada por Andrés Julián Rendón, situación que desembocó en su salida del cargo.

