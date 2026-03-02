Propuestas de Juan Carlos Pinzón: Recap - programa completo del 2 de marzo de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del lunes, 2 de marzo de 2026, con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.



El precandidato Juan Carlos Pinzón explicó sus propuestas, las alianzas que realizaría y cómo mejoraría el país en caso de ser presidente de Colombia.

Arabia Saudí confirmó que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por drones.

La Procuraduría suspende provisionalmente a interventores de dos EPS: Savia Salud y EPS SOS.

A la cárcel alias 'Plumilla', el explosivista del ELN capturado en el sur de Bogotá: fabricaba balones bomba.

Fiscalía avanza con información de empresas de domicilios para rastrear envíos en caso de talio que acabó con la vida de dos jóvenes estudiantes.

Nicolás Echavarría se coronó en el PGA Tour de golf y subió al puesto 34 del ranking mundial.