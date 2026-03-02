Propuestas de Juan Carlos Pinzón: Recap - programa completo del 2 de marzo de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del lunes, 2 de marzo de 2026, con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.
- El precandidato Juan Carlos Pinzón explicó sus propuestas, las alianzas que realizaría y cómo mejoraría el país en caso de ser presidente de Colombia.
- Arabia Saudí confirmó que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por drones.
- La Procuraduría suspende provisionalmente a interventores de dos EPS: Savia Salud y EPS SOS.
- A la cárcel alias 'Plumilla', el explosivista del ELN capturado en el sur de Bogotá: fabricaba balones bomba.
- Fiscalía avanza con información de empresas de domicilios para rastrear envíos en caso de talio que acabó con la vida de dos jóvenes estudiantes.
- Nicolás Echavarría se coronó en el PGA Tour de golf y subió al puesto 34 del ranking mundial.