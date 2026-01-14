En vivo
Antioquia  / MinEducación ya notificó al rector de la UdeA de su salida: Héctor García debe asumir el cargo

MinEducación ya notificó al rector de la UdeA de su salida: Héctor García debe asumir el cargo

Jhon Jairo Arboleda tendrá siete días para presentar un recurso de reposición.

