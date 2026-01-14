MinEducación ya notificó al rector de la UdeA de su salida: Héctor García debe asumir el cargo

Después de varias semanas de polémicas, el Ministerio de Educación le notificó al rector de la Universidad de Antioquia su salida del cargo y ahora Jhon Jairo Arboleda tendrá un par de días para presentar un recurso de reposición. El rector daría a conocer el paso a seguir en el proceso.

Tras conocerse que el rector de la Universidad de Antioquia, Jhon Jairo Arboleda, iba a ser apartado de su cargo por el Ministerio de Educación, empezó el revuelo en el departamento por lo que, incluso, han denominado como una extralimitación de funciones del ministro Daniel Rojas, no obstante, tras varias idas y vueltas se conoció que Arboleda ya fue notificado por aviso de la decisión de removerlo de su puesto.

Según destacaron desde el Ministerio de Educación como no se pudo localizar personalmente al rector de la institución, ya que se encuentra de vacaciones, se procedió a hacer una notificación por aviso para poder avanzar en el proceso que ya tiene un reemplazo: el profesor Héctor García.

Aunque desde el 30 de diciembre cuando se conoció la decisión de la cartera del Gobierno nacional se comenzaron a escuchar pronunciamientos en contra de la medida, ahora Arboleda tiene cerca de 7 días para presentar una reposición con la que su salida podría postergarse algún tiempo más.



No obstante, por ahora no se conoce el movimiento que hará el rector de la Universidad de Antioquia que hasta el momento no se ha pronunciado sobre la polémica de su salida que, según el Ministerio de Educación, se dio porque el hombre estaba dificultando la labor de vigilancia que se hacía a la institución.

Hay que recordar que la remoción de Arboleda causó la vehemente reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien aseguró que la situación era una usurpación a la funciones del Consejo Superior Universitario y afirmó que el presidente de la República, Gustavo Petro, era un usurpador.