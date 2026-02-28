Tras 14 meses, judicializan a señalado de desmembrar una mujer y abandonarla en una caja en Medellín

Un caso que generó conmoción en la capital antioqueña en diciembre de 2024 comienza a ser esclarecido por parte de las autoridades, que en las últimas horas judicializaron a Martín Alonso Gárces Carvajal, de 56 años, como presunto responsable de la tortura y posterior homicidio de una mujer.

El hombre es señalado de citar a Luisa María Ramírez Díaz, quien para ese entonces tenía 31 años, para alertarla sobre el supuesto hurto de un teléfono celular en el establecimiento de comercio donde ella trabajaba.

Luego de ello, fue visto movilizándola en una motocicleta y tras el seguimiento en cámaras de seguridad, las autoridades evidenciaron que la mujer estuvo bajo el control de Garcés Carvajal durante cuatro días.

Ya era 30 de diciembre de ese año cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado desmembrado en una caja, junto con prendas de vestir, un reloj de hombre y una camándula, en vía pública del barrio Campo Valdés, de la comuna cuatro de la ciudad.



Según declaraciones de testigos, el señalado agresor habría regresado al lugar de trabajo de la víctima haciendo afirmaciones sobre el crimen e indicando que le faltaban más mujeres por atacar, indicó la Fiscalía.

Garcés Carvajal fue capturado en una diligencia de registro y allanamiento realizada en un inmueble del sector San José de la Cima del barrio Manrique.

En el procedimiento le incautaron una tarjeta SIM, tres cuerdas de amarre, ropa interior femenina y varias camándulas.

Por lo pronto, por estos hechos un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de tortura y homicidio agravado. Aunque el hombre no aceptó los cargos, un juez penal de control de garantías lo envió a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra.



Piden justicia

Hay que recordar que en el mes de agosto pasaron, la familia de Luisa pidió públicamente, a través de medios de comunicación, que haya justicia por este caso, luego de que no se evidenciaran a su juicio avances en la investigación. Incluso, porque narraron que la víctima fue vista por última vez con una mujer y que podría tener información clave del caso.