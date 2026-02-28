Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 28 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más populares entre los apostadores del Valle del Cauca y distintas regiones de Colombia. Su facilidad para jugar, junto con las múltiples modalidades disponibles y montos accesibles, lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan probar su suerte y seguir de cerca los resultados diarios.
El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 28 de febrero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Chontico Día
|27 febrero 2026
|1131 - 1
|Chontico Día
|26 febrero 2026
|7566 - 3
|Chontico Día
|25 febrero 2026
|2965 - 4
Uno de los aspectos que más llama la atención de este chance es la variedad de formas de apostar. Cada modalidad ofrece diferentes probabilidades y premios, lo que permite a los jugadores elegir según su presupuesto o estrategia.
Las principales opciones son:
Gracias a esta diversidad, tanto quienes buscan premios mayores como quienes prefieren apuestas más sencillas encuentran una alternativa adecuada.
El valor de las apuestas es otro de los factores que contribuyen a su popularidad. El sorteo permite participar con diferentes montos, facilitando el acceso a un público amplio.
Los valores establecidos son:
Este rango permite que cualquier persona pueda participar según sus posibilidades económicas.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para reclamar su premio. Es importante cumplir con los siguientes requisitos:
Documentos básicos:
Requisitos según el monto ganado:
Este proceso garantiza la transparencia y legalidad en la entrega de premios.
El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en el país. Su frecuencia diaria, las múltiples modalidades de apuesta y la accesibilidad en los valores permiten que miles de jugadores sigan cada resultado con la expectativa de convertirse en los próximos ganadores.