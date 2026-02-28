Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 28 de febrero de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más populares entre los apostadores del Valle del Cauca y distintas regiones de Colombia. Su facilidad para jugar, junto con las múltiples modalidades disponibles y montos accesibles, lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan probar su suerte y seguir de cerca los resultados diarios.



Número ganador del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 28 de febrero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 27 febrero 2026 1131 - 1 Chontico Día 26 febrero 2026 7566 - 3 Chontico Día 25 febrero 2026 2965 - 4 Chontico Día 24 febrero 2026 0133 - 2 Chontico Día 23 febrero 2026 5243 - 8 Chontico Día 22 febrero 2026 4025 - 5 Chontico Día 20 febrero 2026 7972 - 8 Chontico Día 19 febrero 2026 8976 - 3 Chontico Día 18 febrero 2026 1919 - 8 Chontico Día 17 febrero 2026 5566 - 5

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los aspectos que más llama la atención de este chance es la variedad de formas de apostar. Cada modalidad ofrece diferentes probabilidades y premios, lo que permite a los jugadores elegir según su presupuesto o estrategia.

Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden.

acertar las tres últimas cifras en orden. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta diversidad, tanto quienes buscan premios mayores como quienes prefieren apuestas más sencillas encuentran una alternativa adecuada.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El valor de las apuestas es otro de los factores que contribuyen a su popularidad. El sorteo permite participar con diferentes montos, facilitando el acceso a un público amplio.

Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango permite que cualquier persona pueda participar según sus posibilidades económicas.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para reclamar su premio. Es importante cumplir con los siguientes requisitos:



Documentos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado

Mostrar el documento de identidad original

Entregar una fotocopia legible de la cédula

Requisitos según el monto ganado:



Premios menores a 48 UVT: solo se necesita el documento y el tiquete

solo se necesita el documento y el tiquete Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT Más de 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente, además de los documentos anteriores

Este proceso garantiza la transparencia y legalidad en la entrega de premios.

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en el país. Su frecuencia diaria, las múltiples modalidades de apuesta y la accesibilidad en los valores permiten que miles de jugadores sigan cada resultado con la expectativa de convertirse en los próximos ganadores.