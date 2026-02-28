En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Polémica en Bucaramanga por grabación de video para adultos en estación de Metrolínea

Polémica en Bucaramanga por grabación de video para adultos en estación de Metrolínea

La denuncia del concejal Diego Lozada encendió la polémica, pues una estación inactiva de Metrolínea habría sido usada indebidamente. La entidad aclaró que el hecho no afectó la operación del servicio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad