Ataque a Irán
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League

Fiscalía mexicana entrega a familiares cuerpo de 'El Mencho' a una semana de ser abatido

Fiscalía mexicana entrega a familiares cuerpo de 'El Mencho' a una semana de ser abatido

En un comunicado, la institución señaló que, para realizar la entrega, se practicaron "pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso".

Nemesio alias 'El Mencho' Oseguera (1).jpg
Nemesio alias 'El Mencho' Oseguera.
Foto: tomada de redes.
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de feb, 2026

