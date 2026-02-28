El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, tras un operativo militar conjunto con Israel.

A través de un mensaje publicado en su red social, el mandatario aseguró que Jamenei “está muerto” y calificó el hecho como “justicia para el pueblo de Irán” y para ciudadanos de otros países que, según afirmó, fueron víctimas de decisiones del régimen iraní.

La declaración se conoció horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara un ataque sorpresa contra un complejo en Teherán donde presuntamente se encontraba el líder religioso.

Alí Jamenei y Donald Trump sobre las protestas en Irán Fotos: AFP

En su pronunciamiento, Trump sostuvo que la operación fue posible gracias a sistemas de inteligencia y rastreo “altamente sofisticados” y destacó la coordinación con el Gobierno israelí. “No hubo nada que él, ni los otros líderes que han sido asesinados junto a él, pudieran hacer”, escribió el presidente estadounidense, quien además envió un mensaje directo a integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC), invitándolos a buscar inmunidad y a no continuar combatiendo.



Trump confirma la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en ataques

Según dijo, esta coyuntura representa “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”, en medio de reportes sobre divisiones internas dentro de las fuerzas de seguridad.

El mandatario también advirtió que los bombardeos “intensos y de precisión” continuarán durante los próximos días “o el tiempo que sea necesario” hasta cumplir lo que denominó el objetivo de “paz en todo el Medio Oriente y en el mundo”.

Las declaraciones elevan la tensión en la región, luego de que Irán negara inicialmente la muerte de Jamenei y anunciara represalias contra intereses israelíes y estadounidenses.