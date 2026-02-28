En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Trump confirma la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en ataques

Trump confirma la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en ataques

La declaración se conoció horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara un ataque sorpresa contra un complejo en Teherán donde presuntamente se encontraba el líder religioso.

