El Gobierno de Colombia emitió un pronunciamiento oficial frente a la crisis que se vive en Medio Oriente, rechazando cualquier acción armada que profundice la inestabilidad regional y ponga en peligro a la población civil.

En el comunicado, la Cancillería señaló que el país no puede ser indiferente ante el actual panorama internacional y advirtió que el uso de la fuerza solo incrementa el dolor y el sufrimiento, especialmente entre quienes no participan en decisiones políticas o militares.

“Son las familias, los niños, las mujeres y los trabajadores quienes pagan las consecuencias de esta confrontación”, mencionó la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio.

Gobierno Colombiano pide cese de hostilidades en Medio Oriente y alerta sobre riesgos globales

Colombia exigió el cese inmediato de las hostilidades y pidió el respeto estricto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, recordando que la protección de la población civil no es opcional, sino una obligación jurídica y moral.

El Gobierno también hizo un llamado directo a la Organización de las Naciones Unidas para que actúe con rapidez y firmeza frente a la crisis, insistiendo en que la comunidad internacional debe intervenir diplomáticamente para evitar una escalada que podría tener consecuencias devastadoras no solo para la región, sino para la estabilidad global.

El Gobierno mencionó que la guerra no puede ser el camino y la paz no admite demoras.