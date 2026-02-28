En vivo
Gobierno Colombiano pide cese de hostilidades en Medio Oriente y alerta sobre riesgos globales

Gobierno Colombiano pide cese de hostilidades en Medio Oriente y alerta sobre riesgos globales

La ministra de Relaciones Exteriores colombiana advirtió que los ataques armados solo agravan el sufrimiento de civiles inocentes y afectan la estabilidad global. La Cancillería insistió en la necesidad de proteger a familias, niños y trabajadores.

