Blu Radio  / Judicial  / Recusan a la juez 38 de Control de Garantías de Medellín en el caso Metroparques

La defensa del exfuncionario Álvaro Villada recusó a la Juez 38 Penal Municipal de Medellín, argumentando una posible falta de imparcialidad en el proceso por presuntos hechos relacionados con Metroparques y el Parque de las Aguas.

Metroparques es una de las entidades sobre la que los entes de control ya avanzan en investigaciones.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de feb, 2026

