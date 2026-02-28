Policía captura integrantes del ELN por financiarse con apoderamiento ilegal de hidrocarburos

Después de una larga investigación, la Policía Nacional capturó a dos personas señaladas de pertenecer al ELN y ser los principales financiadores bajo la apropiación ilícita de material hidrocarburo. Según las autoridades, los puntos más afectados estaban en el departamento del Cesar, especialmente el poliducto Pozo Colorados Galán.

Uno de los capturados es alias 'Tuta' quien era el encargado de realizar los pagos a los cabecillas del ELN hasta por $770 millones y era el encargado de la coordinación de los grupos armados, a los que les ofrecía hasta $15 millones, para ejecutar los atentados contra la fuerza pública. Según la policía, durante la captura evidenciaron movimientos bancarios hasta por $1.300 millones para financiar la actividad criminal.

“Se logra materializar dos órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, financiación al terrorismo, hidrocarburos, hurto calificado y agravado y receptación. Esta estructura dejaría de percibir aproximadamente $200 millones mensuales producto del cobro de impuestos criminales para autorizar la actividad ilícita y brindar supuesta seguridad frente a los controles de la fuerza pública.” Concluyó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.

Luego de la captura y judicialización de estos dos individuos, la Policía señaló que el ELN dejaría de percibir cerca de $200 millones mensuales, recursos que presuntamente provenían de extorsiones o cobros ilegales derivados de esta actividad ilícita. Según las autoridades, esta estructura era la encargada de coordinar la extracción ilegal de combustible, así como su transporte y comercialización en el departamento.

