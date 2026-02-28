En vivo
Blu Radio  / Nación  / Policía captura integrantes del ELN por financiarse con apoderamiento ilegal de hidrocarburos

Policía captura integrantes del ELN por financiarse con apoderamiento ilegal de hidrocarburos

Según la Policía Nacional, en medio de la operación “Temis” fueron capturados dos integrantes del ELN que serán los encargados de financiar este grupo apropiándose de material e infraestructura productora de hidrocarburos, sobre todo en el departamento del Cesar.

