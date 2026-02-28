Movilidad colapsó en Bogotá este sábado por caravana 'Albi-roja': rutas de TransMilenio afectadas

En el marco de la celebración por los 85 años del Independiente Santa Fe, desde horas de la tarde del sábado 28 de febrero se registraron manifestaciones y caravanas de hinchas que derivaron en bloqueos y alteraciones en la movilidad en distintos puntos de Bogotá. Las concentraciones impactaron la operación de TransMilenio y el tránsito vehicular, especialmente en corredores del centro y occidente de la ciudad.

Desde las 7:15 p. m., en la estación Las Aguas, se activaron retornos para el servicio JF23 y se ordenó el cierre preventivo de las estaciones Museo del Oro y Las Aguas, debido a la ocupación del carril exclusivo por parte de los asistentes. Esta situación afectó inicialmente a 46.909 usuarios del sistema.

De manera paralela, en la carrera 12D con calle 31 sur se implementaron desvíos para rutas del SITP y alimentadoras, impactando los servicios GH529, DL205 y el alimentador 13-13 Resurrección. Hacia las 7:54 p. m., la empresa de transporte masivo reportó mejoras en la movilidad y anunció la cancelación de los desvíos en ese sector.

Posteriormente, a las 8:39 p. m., se registró una nueva aglomeración en la Avenida de las Américas con carrera 73, lo que obligó a establecer más desvíos para rutas del SITP y generó retrasos en la operación troncal. Para ese momento, el número de usuarios afectados ascendía a 58.969, mientras continuaban los cierres y retornos en el sector de Las Aguas.



En cuanto al tránsito general, la Secretaría de Movilidad reportó afectación total de la calzada en la Avenida Américas con carrera 78M Bis, debido a la caravana denominada 'Albi-roja'. Los desvíos vehiculares fueron guiados hacia el sector de Kennedy Central para mitigar la congestión.

Ante estos hechos, las autoridades recomendaron a la ciudadanía planear sus desplazamientos con anticipación, consultar los canales oficiales de información y atender las indicaciones de los organismos de tránsito para evitar mayores contratiempos en la movilidad.