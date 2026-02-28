En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Movilidad colapsó en Bogotá este sábado por caravana 'Albi-roja': rutas de TransMilenio afectadas

Movilidad colapsó en Bogotá este sábado por caravana 'Albi-roja': rutas de TransMilenio afectadas

Por los 85 años de Santa Fe, hinchas realizaron caravanas que afectaron la movilidad en Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad