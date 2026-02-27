En vivo
Bogotá  / ¿Aumentan los casos de paseo millonario en Bogotá? Esto dice Bogotá Cómo Vamos

¿Aumentan los casos de paseo millonario en Bogotá? Esto dice Bogotá Cómo Vamos

Aunque los hurtos bajaron en Bogotá, los secuestros subieron por el cambio en la tipificación del paseo millonario. La percepción de inseguridad sigue alta y preocupa la impunidad.

