¿Aumentan los casos de paseo millonario en Bogotá? Esto dice Bogotá Cómo Vamos

Aunque en Bogotá varios delitos de alto impacto muestran una reducción en las cifras oficiales, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos sigue en aumento.

Así lo explicó Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos, en entrevista en Mañanas Blu 10:30, donde aclaró además por qué los llamados “paseos millonarios” ahora aparecen en las estadísticas como secuestros.

De acuerdo con Mariño, es un error plantear el debate como una contradicción entre percepción y cifras. “No es una cosa o la otra, ambas son igual de importantes. Las cifras objetivas pueden mejorar, pero si la gente no se siente segura, la política de seguridad no está funcionando completamente”, afirmó.

Según los datos analizados por el observatorio, los hurtos en la capital disminuyeron cerca de un 5% entre 2024 y 2025. Asimismo, indicadores como homicidios y hurto a personas han mostrado reducciones en los últimos años, en un contexto donde el nivel de denuncias se ha mantenido relativamente estable.



Sin embargo, otros delitos como lesiones personales, violencia intrafamiliar y delitos sexuales registraron incrementos durante el mismo periodo, lo que evidencia retos persistentes en materia de convivencia y seguridad.



Paseo millonario ahora cuenta como secuestro

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el aumento en el número de secuestros registrados en 2025. Según Mariño, esto no necesariamente significa que haya más casos de “paseo millonario”, sino que cambió la forma en que se clasifican.

“Antes el paseo millonario se tipificaba como hurto agravado. Desde 2025, se reconoce como secuestro, porque implica retener a una persona contra su voluntad y obligarla a entregar dinero. Por eso pasamos de 13 casos en 2024 a 40 en 2025”, explicó.

Este cambio busca que los responsables enfrenten penas más severas, que pueden superar los 40 años de prisión, en lugar de sanciones menores como ocurría anteriormente.

Mariño también señaló que, históricamente, el hurto sigue siendo el delito más frecuente en la ciudad, especialmente en modalidades sin violencia como el “cosquilleo” en el transporte público o el hurto por descuido. No obstante, el atraco violento sigue siendo una preocupación relevante.

Uno de los factores que más influye en la percepción de inseguridad es la falta de confianza en el sistema judicial. Según Bogotá Cómo Vamos, solo el 41% de las víctimas denuncia los delitos.

Entre quienes no lo hacen, el 85% asegura que no denuncia porque cree que no pasará nada o porque ya denunció antes y no obtuvo resultados.

Este panorama coincide con las preocupaciones expresadas recientemente por autoridades como la fiscal general Luz Adriana Camargo y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quienes han advertido sobre los problemas en la judicialización de delincuentes capturados en flagrancia.

Para Mariño, el problema no es solo policial, sino estructural. “Los policías pueden capturar a los delincuentes, pero si no hay pruebas suficientes o el sistema judicial no logra procesarlos adecuadamente, estas personas vuelven a las calles”, explicó.

En conclusión, aunque las cifras objetivas muestran mejoras en varios delitos, la sensación de inseguridad sigue siendo alta. Para el director de Bogotá Cómo Vamos, esto refleja un desafío más amplio que incluye la confianza institucional, la eficacia de la justicia y la experiencia cotidiana de los ciudadanos.

“El reto no es solo reducir los delitos, sino lograr que la gente se sienta segura en su ciudad. Ambas cosas deben avanzar al mismo tiempo”, concluyó.

Este escenario plantea un desafío clave para las autoridades, especialmente en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los bogotanos.