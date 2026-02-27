Sicarios matan ganadero en Sabanalarga: 27 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 27 de febrero de 2026:



Se conocen nuevos detalles del accidente en la vía entre Cauca y Huila: un subteniente murió y varios militares resultaron heridos.

un subteniente murió y varios militares resultaron heridos. Grave alteración de orden público en Cesar: asesinan a un subteniente durante hostigamiento a una estación de Policía en Río de Oro.

asesinan a un subteniente durante hostigamiento a una estación de Policía en Río de Oro. Terror en Segovia tras ataque con drones que dejó tres muertos de una misma familia; Ejército aún no llega a la zona.

de una misma familia; Ejército aún no llega a la zona. Sicarios asesinan a reconocido ganadero en atentado cerca de Sabanalarga, en Atlántico.

Escuche el programa completo aquí: