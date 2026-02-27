Sicarios matan ganadero en Sabanalarga: 27 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 27 de febrero de 2026:
- Se conocen nuevos detalles del accidente en la vía entre Cauca y Huila: un subteniente murió y varios militares resultaron heridos.
- Grave alteración de orden público en Cesar: asesinan a un subteniente durante hostigamiento a una estación de Policía en Río de Oro.
- Terror en Segovia tras ataque con drones que dejó tres muertos de una misma familia; Ejército aún no llega a la zona.
- Sicarios asesinan a reconocido ganadero en atentado cerca de Sabanalarga, en Atlántico.
Escuche el programa completo aquí: