En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Autoridades en Bolívar piden mantener medidas de prevención por alerta roja en el río Cauca

Autoridades en Bolívar piden mantener medidas de prevención por alerta roja en el río Cauca

El gobernador Yamil Arana aseguró que los equipos de gestión del riesgo del departamento están en contacto permanente con todos los municipios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad