Autoridades en Bolívar piden mantener medidas de prevención por alerta roja en el río Cauca

Tras la alerta roja emitida por el aumento en los niveles del río Cauca, crece la preocupación en La Mojana bolivarense ante los inminentes riesgos de nuevas emergencias por inundaciones.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, explicó a través de su cuenta en X que actualmente transitan dos crecientes por el río Cauca —una desde la cuenca alta y otra desde la cuenca baja— que podrían generar aumentos importantes en los niveles de caños, ciénagas y otros cuerpos de agua conectados en la zona.

Las principales alertas se presentan en los municipios de San Jacinto del Cauca, Achí y Montecristo.

“Queremos hacer un llamado a que estén muy atentos en los municipios de La Mojana bolivarense, en especial San Jacinto del Cauca, Achí, Montecristo y comunidades ribereñas aledañas al cauce del río Cauca, ante el rompimiento de Caregato. Recibimos la alerta roja del Centro de Pronóstico y Alertas Tempranas de La Mojana y del Ideam; por eso es importante seguir las indicaciones de las autoridades competentes”, indicó el mandatario.



Asimismo, el director de Gestión del Riesgo de Bolívar, Daniel Vargas, aseguró que también hay alertas en los municipios del Magdalena Medio por el aumento del río Magdalena.

“Seguiremos monitoreando y articulando con todos los municipios para brindar tranquilidad y apoyo constante a todos ellos. También nos dirigimos al sur de Bolívar y le pedimos a todo el Magdalena Medio que esté muy atento a los niveles del río Magdalena, ya que también se están presentando altos niveles en este”.