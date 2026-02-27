En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Huawei y MinTIC lanzan AvanzaTEC 2026: cursos gratuitos en IA y tecnología para los colombianos

Huawei y MinTIC lanzan AvanzaTEC 2026: cursos gratuitos en IA y tecnología para los colombianos

El programa incluye 53 cursos virtuales en 11 ejes temáticos, con inscripciones hasta el 23 de marzo de 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad