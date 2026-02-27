Huawei y MinTIC lanzan AvanzaTEC 2026: cursos gratuitos en IA y tecnología para los colombianos

El programa incluye 53 cursos virtuales en 11 ejes temáticos, con inscripciones hasta el 23 de marzo de 2026, para lo que el Ministerio de las TIC se ha planteado la meta de certificar 31.161 personas este año. Herrera resaltó: "Esta iniciativa busca cerrar la brecha de talento digital en Colombia." Huawei se suma a 15 aliados como Microsoft y Cisco para impulsar habilidades en IA, ciberseguridad y analítica de datos.

“AvanzaTEC es un proyecto estratégico y dinamizador, que ha permitido fortalecer las habilidades básicas, medias y avanzadas en todos los territorios del país. Un agradecimiento a las empresas y aliados que han hecho parte de este programa, certificando a más de 75.000 personas, aportando en el cumplimiento de las metas de formación del Gobierno del Cambio”, afirmó el Viceministro de Transformación Digital Andrés López.

En Blu 4.0, María Juliana Herrera, gerente de medios de Huawei Colombia, detalló la nueva alianza con el Ministerio de las TIC para democratizar el acceso a formación digital gratuita, destacando cursos cortos en inteligencia artificial, 5G y más.

Herrera explicó cómo AvanzaTEC ofrece certificaciones profesionales sin costo, diseñadas para todas las edades y niveles socioeconómicos. "Los cursos cortos en áreas como inteligencia artificial, 5G, bases de datos, Internet de las cosas y computación en la nube están diseñados para todas las edades y niveles socioeconómicos, permitiendo adquirir certificaciones profesionales sin costo." Subrayó el rol de Huawei en cerrar la brecha digital mediante esta iniciativa abierta en www.avanzatec.gov.co.



Desde su inicio en 2024, AvanzaTEC ha entregado más de 76.000 certificados, con presencia en todos los departamentos.