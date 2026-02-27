“Evolucionar es destruirse y volver a construirse”: Sowen lleva su historia a la galería

En el barrio Spring, al norte de Bogotá, el artista Julián Quiazúa, conocido en el mundo del arte urbano como Sowen, presenta ‘Evolución del Ser’, una exposición que toma como punto de partida los 30 años de Pokémon, pero que en realidad pone el foco en una pregunta más íntima: ¿qué significa evolucionar cuando la vida obliga a quebrarse?

Con 20 años de trayectoria en el graffiti y cinco en el circuito artístico formal, Sowen asegura que esta muestra es la más personal de su carrera. “Quiero hablar de ese momento en el que el ser humano se quiebra, por una pena amorosa, familiar o económica. Entramos en una línea de dolor que a veces dura años, no sabemos ni cómo salir, pero cuando salimos trascendemos, evolucionamos”, explica el artista.

La exposición no se plantea como un homenaje literal a la saga animada, sino como una metáfora. En el universo Pokémon, los personajes evolucionan después de atravesar combates y procesos de desgaste. Esa lógica, según el creador, se traslada al plano humano. “Estoy utilizando a Pokémon como recurso gráfico y como metáfora. Me gusta desde niño, tengo una unión con esta saga, pero aquí quiero hablar netamente de la evolución del ser que todos pasamos”.

Evolución del Ser Foto: suministrada

Una historia marcada por la pérdida

Detrás del concepto hay vivencias concretas. Sowen proviene de una familia humilde y creció viendo a sus padres enfrentar trabajos duros para salir adelante. Sin embargo, el episodio que más lo marcó fue la muerte de su padre en 2015.



“Ese momento cambió mi vida. Yo dije: no lo hice orgulloso en vida, pero lo voy a hacer orgulloso en el cielo. Esa ha sido una de las cosas más fuertes que me ha hecho evolucionar”, afirma.

Para el artista, la palabra clave de la muestra tiene un significado claro: “Evolución para mí significa destrucción y reconstrucción. Cuando hay reconstrucción de un pensamiento, de una casa, de un espacio, hay un cambio. Para mí representa eso: destrucción y construcción”.



El dólar como memoria y símbolo

Uno de los elementos más visibles de la exposición es el uso del dólar como soporte artístico. Lejos de ser una provocación superficial, el recurso tiene un origen emocional.

Sowen recuerda que su padre llevaba siempre un billete de dólar en la billetera como amuleto de prosperidad. “Una vez lo encontré y le pregunté qué era eso. Me dijo que era un amuleto de la buena suerte. Yo le pregunté cuándo iba a llegar la abundancia y me dijo: ‘hay que tener paciencia, pero va a llegar’. Eso se me quedó en la mente”.

Años después, en plena pandemia, comenzó a intervenir billetes. “Mágicamente los dólares me abrieron puertas en galerías. Pero también es romper esa línea de donde vengo. ¿Cómo rayas un dólar si no tienes plata? Lo rayo porque le estoy dando otro significado al papel moneda, lo estoy convirtiendo en arte”.

En su proceso creativo, el artista también encontró inspiración en Pablo Picasso, especialmente en la etapa en la que el pintor español transformó el dolor por la muerte de un amigo en un punto de inflexión artístico. “Cuando los artistas empiezan a hablar de sus sentimientos es cuando trascienden. Aprendí eso y lo traje a mi vida y a mi arte”.



Del muro a la galería

La exposición también representa un paso importante en su trayectoria: trasladar el graffiti, históricamente asociado a la calle, al espacio de la galería.

“El error era hacer en el cuadro lo mismo que hacíamos en la calle. La gente lo ve como ruido visual. Entonces empecé a estudiar algo que se llama pinacograma, que parte de las letras y tipografías para construir cualquier imagen, desde un realismo hasta un paisaje”, explica.

El objetivo, dice, es posicionarse como artista sin renunciar a su esencia. “Hasta el día que me muera voy a ser grafitero y artista. Pero tengo que hacerlo de manera inteligente para abrir puertas, no solo para mí sino para toda la cultura. En Bogotá hay artistas muy tesos”.

Evolución del Ser Foto: suministrada

Evolución del Ser estará abierta al público el 27 y 28 de febrero en Studio 33. Posteriormente, permanecerá dos semanas adicionales con ingreso mediante cita previa. Según su creador, quienes asistan encontrarán “un mundo de nostalgia y recuerdos”, pero sobre todo una invitación a entender que, a veces, la verdadera evolución comienza en el momento de mayor ruptura.