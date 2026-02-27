En vivo
Cultura  / "Evolucionar es destruirse y volver a construirse": Sowen lleva su historia a la galería

“Evolucionar es destruirse y volver a construirse”: Sowen lleva su historia a la galería

El artista bogotano inaugura en Studio 33 “Evolución del Ser”, una exposición inspirada en Pokémon que convierte el dolor, la memoria familiar y el graffiti en una reflexión sobre transformación y trascendencia.

