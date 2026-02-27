En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Avión militar de carga se accidenta en la segunda ciudad más poblada de Bolivia: hay 15 muertos

Avión militar de carga se accidenta en la segunda ciudad más poblada de Bolivia: hay 15 muertos

El hecho dejó al menos 15 personas fallecidas, seis heridos trasladados a centros de salud y cerca de 15 vehículos afectados. El accidente ocurrió este viernes en inmediaciones del aeropuerto de El Alto, según los primeros reportes.

Al menos 15 muertos en accidente de un avión militar de carga en Bolivia, según bomberos.jpg
Al menos 15 muertos en accidente de un avión militar de carga en Bolivia, según bomberos.
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de feb, 2026

