Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 27 de febrero de 2026

La Lotería de Santander realizó su sorteo número 5059 el viernes 27 de febrero de 2026 a las 11:00 p. m., con transmisión oficial a través del Canal TRO desde Bucaramanga. Una vez más, miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos a los resultados de uno de los sorteos tradicionales del país.El gran protagonista de la noche fue el número 4733 de la serie 204, ganador del premio mayor y principal atractivo de esta edición.
Además del premio mayor, el plan de premios incluyó una amplia distribución de premios secos en distintas categorías:
Se recomienda a los jugadores verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y conservar el billete en perfecto estado.
Para cobrar cualquier premio es obligatorio presentar el billete original, sin enmendaduras y en buen estado.
Deben reclamarse directamente en las oficinas principales de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza la validación y el proceso de pago correspondiente.
Pueden cobrarse en agencias distribuidoras autorizadas o con el lotero donde fue adquirido el billete.
Los premios de lotería en Colombia están sujetos a retenciones obligatorias. Para montos superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 en 2025) se aplican:
La Lotería de Santander, que ofrece un premio mayor de hasta $6.500 millones y cuenta con amplia distribución en todo el país, continúa consolidándose como una de las loterías tradicionales con mayor respaldo y confianza entre los colombianos. Cada viernes, la ilusión vuelve a encenderse con una nueva oportunidad de ganar.