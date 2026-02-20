En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultado de Lotería de Santander: premio mayor y secos del sorteo hoy 20 de febrero de 2026

Resultado de Lotería de Santander: premio mayor y secos del sorteo hoy 20 de febrero de 2026

El sorteo 5058 de la Lotería de Santander, realizado el viernes 20 de febrero de 2026 en Bucaramanga, revise el resultado del premio mayor de $6.500 millones y otros premios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad