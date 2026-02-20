Propuestas de Aníbal Gaviria: Recap - programa completo del 20 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 20 de febrero:
- El precandidato Aníbal Gaviria habló sobre su aspiración para ganar la Gran Consulta por Colombia y así llegar a la Presidencia en las próximas elecciones.
- Un helicóptero de la FAC se atravesó a un avión de Latam en el aeropuerto El Dorado, generando una emergencia en este vuelo que cubría la ruta Bogotá - San Andrés.
- Donald Trump oficializa nuevo arancel global del 10 % en medio de tensión con la Corte Suprema de EE. UU.
- Delcy Rodríguez se reunió en Caracas con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma.
- El nuevo partido amistoso de la Selección Colombia antes del Mundial 2026.