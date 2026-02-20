En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / El regreso de Juanes a Bogotá y todo lo que debe saber de su concierto

El regreso de Juanes a Bogotá y todo lo que debe saber de su concierto

El paisa anunció gira mundial y tendrá una parada en la capital colombiana, una ciudad que, según él, ha sido crucial en toda su carrera.

Publicidad

Publicidad

Publicidad