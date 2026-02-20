El regreso de Juanes a Bogotá y todo lo que debe saber de su concierto

Hablar de música colombiana y no mencionar a Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido como Juanes, sería casi algo irrespetuoso. A inicios de los 2000s, la industria comenzó a vivir una transformación y, allí, desde las calles de Medellín la 'Camisa Negra' puso a cantar con una guitarra a todo el planeta.

A sus 53 años, el paisa ha construido una carrera admirable con grandes momentos para convertirse en un referente global para la música colombiana y, este 2026, volverá de gira por el mundo en donde, por supuesto, tendrá una parada obligatoria en Bogotá en el Movistar Arena el 20 de noviembre con una única fecha disponible.

Juanes Foto: AFP

"Cuando no conocía al mundo llegué a Bogotá, alucinado porque estaba en la capital. Caminaba por estas calles y decía: 'Wow, he triunfado'. Soñé y soñé muchísimo, yo vivo enamorado y para mí siempre será un honor inmenso regresar, vernos y celebrar. Así que aquí estamos Bogotá, los amo", fueron las palabras del paisa tras anunciar esta nueva fecha en la capital colombiana.

En el 'Corazón de Bogotá', Juanes dará un show histórico en un recorrido entre todas sus canciones, desde las más antiguas cuando estaba como vocalista de Ekhymosis hasta su éxito como solista que lo llevó a recorrer todo el planeta con sus propias creaciones.



Estos son los precios de su concierto en Bogotá

Tribuna Fan Sur

Precio + servicio: $449.000 + $80.200

Aforo: 155 Platea (102)

Precio + servicio: $399.000 + $71.300

Aforo: 440 Platea (101 & 103)

Precio + servicio: $359.000 + $64.100

Aforo: 1.092 Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218)

Precio + servicio: $299.000 + $53.400

Aforo: 2.008 Piso 2 (206 - 207 & 213 - 214)

Precio + servicio: $279.000 + $49.900

Aforo: 948 Platea (104 - 106)

Precio + servicio: $249.000 + $44.500

Aforo: 748 Piso 2 (208 - 212)

Precio + servicio: $229.000 + $40.900

Aforo: 691 Piso 3 (307 - 313)

Precio + servicio: $209.000 + $37.400

Aforo: 1.230 Piso 3 (305 - 306 & 314 - 315)

Precio + servicio: $189.000 + $33.800

Aforo: 1.234 Piso 3 (302 - 304 & 316 - 318)