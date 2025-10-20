En vivo
Juanes, el artista más influyente del rock latino del siglo XXI

El colombiano recibió este importante reconocimiento en el marco del aniversario de su primer álbum como solista, afirmando su importancia en la industria.

Juanes.jpg
Juanes //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

Oriundo de Medellín, en la década de los 2000s Juanes marcó un antes y un después en el rock colombiano al llevar su música a un siguiente nivel, incluso, en zonas de Asia y Europa en donde canciones como ‘A Dios Le Pido’, ‘Camisa Negra’, entre otros, se hicieron bastante populares.

Es por es que, en el mercado de celebración de su vigésimo quinto aniversario de ‘Fíjate Bien’, su primer álbum como solista, el paisa recibió por parte de Billboard y Rolling Stone el título del artista más influyentes del rock latino en el siglo XXI. Asimismo, indicaron que el colombiano ha sido uno de los 10 mejores productores de este tiempo.

“El dueto con Nelly Furtado resultó ser una colaboración clave para Juanes, pues la canción dominó Hot Latin Songs durante cinco semanas en 2003, convirtiéndose en su primero de ocho No. 1s. Con el lanzamiento en 2003 de su segundo álbum de estudio, Un Día Normal, Juanes registró su primero de cinco No. 1s en Top Latin Album”, indicaron desde el Billboard.

Juanes (1).jpg
Juanes //
Foto: AFP

A sus 53 años, Juanes cuenta con diversos premios Latin Grammy, al igual que otros reconocimientos por varias canciones y producciones que han salido a lo largo de su camino, desde que hacía parte de Ekhymosis hasta su inicio como solista, que, justamente este octubre de 2025, cumple 25 años y poco lo recuerdan.

Publicado el 17 de octubre del año 2000, 'Fíjate bien' no solo representó el inicio de la carrera en solitario de Juanes, sino también un hito en el pop-rock latino. Este disco fusionó sonidos de rock alternativo con letras profundas que abordaban temas como la violencia, la vulnerabilidad y la introspección. Con canciones como 'Fíjate bien', 'Podemos hacernos daño' y 'Nada', el álbum logró capturar la atención del público y la crítica, llevándose tres premios Latin Grammy en su primer año.

