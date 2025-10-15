En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Daniel Quintero
Carro bomba en Ecuador
Selección Colombia
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Ya son 25 años desde que Juanes hizo historia en la música: pocos lo recuerdan

Ya son 25 años desde que Juanes hizo historia en la música: pocos lo recuerdan

El artista paisa ha sido uno de los más influyentes en el país en este siglo y sus canciones han inspirado toda una generación de artistas.

Juanes (1).jpg
Juanes //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, famoso por su nombre artístico Juanes, ha construido un legado importante en la industria musical gracias a su talento y pasión en cada una de sus canciones, que han inspirado a otros artistas y lo han dejado como referente local.

A sus 53 años, Juanes cuenta con diversos premios Latin Grammy, al igual que otros reconocimientos por varias canciones y producciones que han salido a lo largo de su camino, desde que hacía parte de Ekhymosis hasta su inicio como solista, que, justamente este octubre de 2025, cumple 25 años y poco lo recuerdan.

Cantante colombiano, Juanes
Cantante colombiano, Juanes
Foto: AFP

El álbum debut de Juanes, 'Fíjate bien', cumple 25 años este octubre, marcando un cuarto de siglo desde que el artista colombiano irrumpió con fuerza en la escena musical latinoamericana.

Publicado el 17 de octubre del año 2000, 'Fíjate bien' no solo representó el inicio de la carrera en solitario de Juanes, sino también un hito en el pop-rock latino. Este disco fusionó sonidos de rock alternativo con letras profundas que abordaban temas como la violencia, la vulnerabilidad y la introspección. Con canciones como 'Fíjate bien', 'Podemos hacernos daño' y 'Nada', el álbum logró capturar la atención del público y la crítica, llevándose tres premios Latin Grammy en su primer año.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Juanes

Publicidad

Publicidad

Publicidad