Ya son 25 años desde que Juanes hizo historia en la música: pocos lo recuerdan

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, famoso por su nombre artístico Juanes, ha construido un legado importante en la industria musical gracias a su talento y pasión en cada una de sus canciones, que han inspirado a otros artistas y lo han dejado como referente local.

A sus 53 años, Juanes cuenta con diversos premios Latin Grammy, al igual que otros reconocimientos por varias canciones y producciones que han salido a lo largo de su camino, desde que hacía parte de Ekhymosis hasta su inicio como solista, que, justamente este octubre de 2025, cumple 25 años y poco lo recuerdan.

Cantante colombiano, Juanes Foto: AFP

El álbum debut de Juanes, 'Fíjate bien', cumple 25 años este octubre, marcando un cuarto de siglo desde que el artista colombiano irrumpió con fuerza en la escena musical latinoamericana.

Publicado el 17 de octubre del año 2000, 'Fíjate bien' no solo representó el inicio de la carrera en solitario de Juanes, sino también un hito en el pop-rock latino. Este disco fusionó sonidos de rock alternativo con letras profundas que abordaban temas como la violencia, la vulnerabilidad y la introspección. Con canciones como 'Fíjate bien', 'Podemos hacernos daño' y 'Nada', el álbum logró capturar la atención del público y la crítica, llevándose tres premios Latin Grammy en su primer año.

