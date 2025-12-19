No hay nadie del Ejército hablando con ningún presidente: general Cardozo responde a Nicolás Maduro

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, negó cualquier contacto entre altos mandos militares colombianos y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras recientes afirmaciones del mandatario vecino. La declaración la entregó en Mañanas Blu, de Blu Radio, este miércoles.

Durante la entrevista, el general Cardozo fue enfático en que las Fuerzas Militares de Colombia actúan bajo el marco constitucional. “Somos un Ejército constitucional que cumple la Constitución de Colombia. Ese es nuestro norte”, aseguró el alto oficial.

Frente a las versiones sobre supuestos diálogos con generales colombianos y llamados de apoyo al gobierno venezolano, el comandante fue claro. “No hay nadie del Ejército hablando con ningún presidente”, afirmó, al reiterar que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Cardozo explicó que cualquier asunto de relacionamiento con otros países corresponde exclusivamente a la Cancillería colombiana. En ese sentido, señaló que el Ejército mantiene su enfoque en los problemas internos y en el cumplimiento de su misión institucional.



El general también reafirmó el compromiso de la institución con la democracia y el Estado de derecho. Indicó que los soldados están concentrados en proteger a la población y en garantizar los derechos y libertades de los colombianos.

Finalmente, el comandante del Ejército llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en las Fuerzas Militares: “Nuestros soldados lo entregan todo", concluyó.