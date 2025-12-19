En vivo
Maduro insiste en su llamado a los militares de Colombia a unirse a Venezuela

El mandatario colombiano señaló que la única organización armada binacional, "integrada por venezolanos y colombianos, se llama ELN (Ejército de Liberación Nacional)".

