Ejército frustró ataque del ELN en vía a la Costa Caribe: dos capturados con caneca de explosivos

Las autoridades en Antioquia lograron frustrar en las últimas horas una nueva acción terrorista por parte del ELN, que pretendía instalar una caneca cargada con explosivos y una bandera alusiva a esa guerrilla, en el sector de Ventanas, de la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe.

Soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 de la Cuarta Brigada, indicaron que los responsables son presuntos integrantes de la compañía Héroes de Tarazá del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, por lo que fueron capturadas dos personas, pues en medio de la acción hostigaron a las tropas. El brigadier general, Carlos Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada.

"Las tropas identificaron la presencia sospechosa de cuatro individuos que se movilizaban por la zona. Al percatarse de la presencia militar, estos sujetos hostigaron a las tropas, quienes reaccionaron de manera inmediata, logrando la captura de dos sujetos, uno de los cuales resultó herido", indicó.

Fue la comunidad la que dio aviso a las autoridades, que registraron la zona, mientras que tras lo sucedido el enfermero de combate brindó los primeros auxilios al sujeto herido, quien fue evacuado de manera inmediata a un centro asistencial para recibir atención por parte del personal médico, mientras que las otras dos personas emprendieron la huida.



De acuerdo con información de inteligencia militar, uno de los capturados estaría relacionado con varias acciones criminales ocurridas en el municipio de Valdivia, como la muerte de una policía, la detonación de un “burro bomba” y un artefacto explosivo instalado en la vía, en los meses de junio, julio y noviembre, respectivamente.

"Uno de estos sujetos estaría relacionado con la acción terrorista perpetrada con un burro bomba a uno de nuestros oficiales el pasado 9 de julio, la detonación de un artefacto explosivo que afectó la vida que comunica Medellín con la costa Caribe y la muerte de una integrante de la Policía Nacional el pasado 11 de junio cuando atacaron la estación de policía del municipio de Valdivia", detalló.

Tropas del @COL_EJERCITO frustraron ataque terrorista contra la Base Militar de Ventanas en Yarumal. Los informes indican que criminales del ELN pretendían instalar un cilindro con explosivos en el lugar. Gracias a la rápida reacción de los uniformados se logró una captura y la… pic.twitter.com/iDA4s3hYDA — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 17, 2025

Con este hecho, asciende a por lo menos ocho las acciones intimidatorias que ha desplegado el ELN en todo el departamento en medio del paro armado anunciado, siendo además la segunda reciente en la subregión del Norte, pues el lunes un menor de edad resultó herido por las ráfagas de fusil en medio del enfrentamiento de este grupo con el Ejército.

Además, recientemente también las disidencias de las Farc instalaron una bandera del frente 34 Efraín Guzmán en el sector La Virgen sobre la vía que comunica a Dabeiba con Santa Fe de Antioquia.