Zulma Guzmán
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Ejército frustró ataque del ELN en vía a la Costa Caribe: dos capturados con caneca de explosivos

Ejército frustró ataque del ELN en vía a la Costa Caribe: dos capturados con caneca de explosivos

Cuatro personas intentaban además instalar una bandera alusiva a esta guerrilla. La Cuarta Brigada atribuye el hecho a la compañía Héroes de Tarazá.

