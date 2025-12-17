Tiendas D1 no tendrá servicio estos días en diciembre y enero; programe sus compras

Las Tiendas D1 sorprendieron a sus clientes al confirmar que no tendrán servicios en unas fechas muy importantes para Colombia, apropósito de la época decembrina y de fin de año. Por eso, recomendaron a los ciudadanos anticipar sus compras para evitar contratiempos en sus recetas o encuentros navideños.

A través de una publicación oficial en sus redes sociales, la cadena informó que el 25 de diciembre y el 1 de enero no abrirán sus tiendas ni prestarán servicio a domicilio en ninguna parte del país.

Según explicó la compañía, la medida busca permitir que sus colaboradores puedan disfrutar de estas fechas festivas junto a sus familias.

“En estas fiestas queremos que nuestros colaboradores también disfruten con sus familias”, señaló D1 en el mensaje difundido, en el que además invitó a los consumidores a planificar con anticipación para evitar contratiempos.



¿Habrá domicilios del D1?

El anuncio aplica a todos los puntos físicos de la cadena, incluido los servicios de domicilios, lo que implica que durante ambos días no habrá atención ni entregas. Por ello, la empresa reiteró el llamado a realizar las compras necesarias antes de las fechas mencionadas, especialmente teniendo en cuenta la alta demanda que se registra durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.



Tiendas D1 no funcionará el 25 de diciembre ni el 1 de enero Instagram @tiendas.d1

¿Cuándo volverá el servicio?

D1 retomará su operación habitual el día siguiente a cada festivo, es decir, el 26 de diciembre y 2 de enero del 2026, manteniendo sus horarios normales.

Esta noticia fue bien recibida por algunos usuarios en redes sociales, quienes destacaron el gesto de la compañía hacia sus trabajadores en una de las épocas más importantes del año y en la que las familias buscan reunirse para comprartis en estas importantes fechas.

Publicidad

"Excelente, sus colaboradores también tienen familia y un descanso les cae muy bien", "¡Muy bien! 👏🙌❤️", "¡¡¡Me encanta!!! De hecho espero que el 24 y el 31 todos sus colaboradores salgan al medio día", entre otros comentarios.