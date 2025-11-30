En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Tiendas D1 ahora será corresponsal bancario: clientes de este banco pueden hacer retiros

Tiendas D1 ahora será corresponsal bancario: clientes de este banco pueden hacer retiros

La medida llega en un momento en el que los colombianos buscan opciones más rápidas y cercanas para manejar su dinero, evitando desplazamientos largos o filas en oficinas físicas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad