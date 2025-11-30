Tiendas D1 ahora será corresponsal bancario: clientes de este banco pueden hacer retiros

Tiendas D1 es una de las cadenas más queridas por los colombianos y no es para menos. Su modelo de negocio, basado en precios bajos y variedad de productos para el hogar, la ha convertido en una opción cercana y práctica para millones de personas. Ahora, además de las compras habituales, los clientes podrán acceder a un nuevo servicio que impacta directamente en su vida diaria.

La red de servicios financieros volvió a moverse con fuerza. En esta oportunidad, Tiendas D1 anunció una noticia clave para el bolsillo de los usuarios: BBVA confirmó que la cadena hará parte de su red de corresponsales bancarios. Esto permitirá que los clientes realicen retiros en efectivo en cualquiera de los puntos D1, presentes en barrios y municipios de todo el país.

La medida llega en un momento en el que los colombianos buscan opciones más rápidas y cercanas para manejar su dinero, evitando desplazamientos largos o filas en oficinas físicas. Con la entrada de D1 como aliado, BBVA amplía su cobertura con 2.700 puntos adicionales y alcanza cerca de 60.000 corresponsales en el territorio nacional.

Cómo funcionarán los retiros en D1 con BBVA: límites y requisitos

Según lo informado por el banco, cualquier usuario con cuenta de ahorros o corriente podrá retirar hasta $700.000 por transacción, con un tope máximo diario de $2.100.000. Además, cada persona podrá hacer hasta tres retiros al día, siempre que el corresponsal tenga disponibilidad de efectivo.

Antes de usar el servicio, es necesario cumplir dos requisitos:



Tener habilitada la opción de retiros por corresponsal bancario.

Verificar que la función de retiro esté activa en BBVA.net.

El proceso en tienda es sencillo: el usuario pasa su tarjeta débito en la caja, digita su clave y recibe un comprobante mediante mensaje de texto. Para que esto funcione, debe registrar su número de celular durante la transacción.

BBVA también aclaró que los corresponsales no están autorizados para cobrar por el servicio, ofrecer productos financieros propios o atender operaciones si no cuentan con efectivo.



Por qué BBVA eligió a Tiendas D1 como aliado financiero

Para garantizar una experiencia segura, el banco reiteró varias recomendaciones: no compartir claves, cambiarlas con frecuencia, evitar que terceros observen la digitación y desconfiar de mensajes o llamadas que pidan información personal. Además, insistió en no perder de vista la tarjeta durante la operación.

La alianza con D1 responde a los hábitos actuales de los usuarios, que buscan soluciones ágiles, cercanas y sin trámites complejos. Los supermercados, ubicados en zonas residenciales y de alta circulación, permiten que los clientes accedan a efectivo mientras realizan compras cotidianas, reduciendo tiempos y desplazamientos.

Con esta movida, BBVA se fortalece como una de las entidades con mayor cobertura transaccional en Colombia y avanza en su estrategia de inclusión financiera, especialmente en regiones donde la infraestructura bancaria es limitada.