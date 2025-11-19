El producto del D1 que elimina las manchas de la división del baño por menos de $9.000

La limpieza del baño es una de las labores domésticas que más se complican debido a la acumulación de humedad, cal y residuos de jabón.

La división de vidrio, en particular, tiende a mancharse con facilidad y perder su brillo con el paso de los días. Esto hace que muchos hogares busquen soluciones efectivas y económicas para recuperar la apariencia de la ducha sin invertir grandes sumas de dinero.

Para ello, D1 sorprendió con un nuevo producto de limpieza que hará que el proceso de desmanchar las puertas de vidrio de la ducha sea más sencillo y queden impecables.



D1 lanzó un producto que facilita la limpieza del baño

Es así como en redes sociales comenzó a viralizarse un producto que varios usuarios aseguran que devuelve la transparencia y limpieza a la división del baño en pocos minutos. Se trata de la Espuma Desengrasante Brilla King de 360 ml, disponible en los supermercados D1 por tan solo $8.990 pesos.

La espuma desengrasante del D1 dejará su división del baño impecable. Foto: D1 y Freepik

Además de su uso para limpiar los vidrios de la división del baño, esta espuma también es recomendada para electrodomésticos, acero inoxidable y superficies de la cocina donde suele acumularse grasa difícil de remover.



Cómo usar la espuma desengrasante del D1 para la división del baño

Si quieres replicar el método mostrado en TikTok, estos son los pasos recomendados para obtener un resultado óptimo:



Aplicar la espuma: rocíe la Espuma Desengrasante Brilla King directamente sobre toda la superficie de la división del baño, asegurándose de cubrir las zonas con más manchas. Dejar actuar el producto: salga del baño durante unos minutos, ya que el olor del desengrasante puede ser fuerte. Se recomienda esperar entre 5 y 7 minutos para que la fórmula actúe. Frotar con una esponja: utilice una esponjilla suave para remover la suciedad acumulada. Enfóquese en las esquinas y partes altas, que suelen ser las más olvidadas. Enjuagar con agua: retire completamente el producto con abundante agua para evitar residuos que puedan dejar marcas. Finalice con limpiavidrios: use un limpiavidrios común para eliminar el exceso de agua y dar un acabado brillante y transparente.

Consejos caseros para quitar manchas de la división del baño

Además del producto del D1, existen trucos caseros que pueden ayudar a mantener la división del baño limpia por más tiempo:

