Los tres productos de limpieza del D1 que dejan su casa reluciente y como nueva por menos de $6.000

Mantener la casa aseada y con buen olor requiere de constantes limpiezas y productos costosos, pero no siempre hay presupuesto y tiempo para ello. No obstante, existen productos que ayudan a dejar el hogar como reluciente y con aroma a nuevo, sin necesidad de invertir tanto tiempo y mucho dinero.

En redes sociales cada vez son más virales los productos de las tiendas D1, pues son conocidos por sus precios bajos y de calidad, recientemente una usuaria publicó un video en el que muestra los tres artículos que ayuda a dejar cada rincón impecable.

Los tres productos de limpieza del D1 por menos de $6.000

Dichos productos se consiguen por menos de $6.000 y cada uno cumple una función específica, pues juntos logran ese efecto de limpieza profunda que tanto se busca en el hogar. Estos son los tres artículos de limpieza que dejan la casa como nueva:



Blanqueador en gel: perfecto para eliminar manchas difíciles

Este producto es ideal para devolverle la blancura original a superficies como baños, cocinas y ropa blanca. Su fórmula en gel permite una aplicación más precisa que los blanqueadores líquidos tradicionales, evitando el desperdicio y ofreciendo resultados visibles en pocos minutos. Además, ayuda a eliminar bacterias y hongos, dejando una sensación de frescura. El precio en tienda y en la página web es de $5.490.

Foto: Facebook. Limpiador de textiles: ideal para sofás, cortinas y tapetes

Si lo que se busca es renovar el aspecto de los muebles o eliminar olores acumulados en los tejidos, este limpiador es perfecto para ello. Su fórmula especializada penetra en las fibras, removiendo la suciedad sin dañar los materiales. Basta con aplicarlo, dejarlo actuar unos minutos y pasar un paño limpio para notar la diferencia: los textiles quedan como nuevos. El precio en tienda y en la página web es de $5.150. Limpiador de madera: brillo y protección para los muebles

Nada resalta más el orden y la limpieza que unos muebles relucientes. El limpiador de madera del D1 no solo elimina el polvo y las manchas, sino que también protege las superficies, realzando su brillo natural. Su aroma suave deja el ambiente agradable y con sensación de frescura duradera. El precio en tienda y en la página web es de $4.850.

En conjunto, estos tres productos son ideales para mantener la casa limpia, sin hacer esfuerzos y sin gastar una fortuna en ello. En redes sociales, algunos usuarios mencionan que se han convertido en los favoritos de muchos hogares colombianos por su eficacia y precio accesible.

Tips para mantener la casa limpia y ordenada

Por otro lado, hay quienes dicen que tener hábitos de limpieza ayuda a que el hogar se mantenga más aseado por mucho tiempo. Estos son algunos tips que recomiendan usuarios en redes sociales:

