Su carro, impecable por 20.000 pesos: el producto que arrasa en D1 y deja el auto como nuevo

Mantener el carro limpio no es solo una cuestión estética, también influye en la conservación de la pintura, la visibilidad y hasta en la comodidad de los pasajeros.

En ese sentido, muchos conductores optan por llevar su vehículo a un lavadero, pero cada vez más personas prefieren hacerlo por sí mismos, ya que les permite ahorrar dinero y tener un mayor control en los detalles de la limpieza.

Con esta necesidad en mente, Tiendas D1 lanzó la pistola de riego para manguera Red Flag, un producto que se ha convertido en uno de los más buscados por su practicidad y precio.

Con un precio de $19.900, este accesorio ofrece a los conductores la posibilidad de dejar su auto reluciente sin tener que gastar en lavados profesionales.



Por el contrario, tener limpio el carro ayuda a llevar una vida más organizada. Foto: Unsplash

¿Cómo es la pistola de riego del D1?

La pistola de riego Red Flag está diseñada para adaptarse a la mayoría de mangueras comerciales estándar y cuenta con un tamaño compacto de 20 x 12,5 x 6,8 cm.

Su composición combina aleación de zinc, ABS, TPR y aluminio, lo que la hace resistente y duradera frente al uso frecuente y la exposición al agua.

Además, el producto incorpora 10 modos de riego ajustables, que permiten variar la presión y el tipo de chorro según la necesidad: desde un flujo suave para enjuagar, hasta un chorro más potente para remover la suciedad acumulada en las llantas o los bajos del vehículo.

Aunque muchos lo adquieren para mantener su carro impecable, la pistola de riego también es útil en otras tareas domésticas. Puede emplearse para regar jardines, flores, limpiar terrazas o incluso lavar bicicletas y motocicletas.

¿Dónde comprarla?

Su diseño ergonómico con recubrimiento de goma garantiza un agarre cómodo, mientras que la palanca de bloqueo facilita un uso continuo sin esfuerzo.

El precio de $19.900 —con unidades limitadas— convierte a este producto en una alternativa frente al costo de un lavado de carro convencional. Para muchos conductores, se trata de una inversión práctica que no solo les permite ahorrar, sino también contar con una herramienta lista para usar en cualquier momento.

Para conseguir la pistola de riego del D1 puede ir a la tienda más cercana y verificar si tienen unidades disponibles o comprar directamente por la página web: https://domicilios.tiendasd1.com/p/pistola-de-riego-para-manguera-red-flag-x-1-ud-12006142.



¿Qué más productos tiene el D1 para el carro?

D1 no solo destaca por su bicarbonato de sodio, sino también por una amplia gama de productos que se han convertido en favoritos de los consumidores colombianos. Entre los más vendidos y populares para el cuidado del vehículo están:



Caja de herramientas

Ambientador Hosh: ideal para mantener el interior del vehículo.

Linterna para carro: un artículo imprescindible para emergencias

D1, que tiene una presencia en el 87 % del territorio nacional, y cubre 28 departamentos y 500 municipios, ofrece diferentes productos para diferentes necesidades de los consumidores.