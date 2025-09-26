Piden retirar de las calles miles de carros Toyota y BMW por riesgo de que se incendie el motor

Ninguna marca de carros se salva de los llamados a revisión este año, y es que la seguridad de los conductores vuelve a ser tema de atención tras la emisión de un llamado a revisión que involucra a dos reconocidas marcas de vehículos: Toyota y BMW.

Documentos oficiales de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras en Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) revelaron que algunos modelos fabricados entre 2019 y 2022 presentan un defecto en el motor que podría desencadenar incendios.



¿Cuál es el problema que tiene Toyota y BMW que puede incendiarse el motor?

Según el organismo estadounidense, la falla se encuentra en casi 200.000 carros entre ambas marcas por el motor de arranque. Este componente puede sufrir corrosión debido a la entrada de agua, lo que genera un sobrecalentamiento en el relé, un cortocircuito y, en casos extremos, un incendio.

Motor Toyota Supra 2022 Foto: Toyota

La investigación comenzó en julio de 2024, luego de reportes de vehículos BMW que habían experimentado lo que la entidad denominó un “evento térmico”.

En noviembre del mismo año, el proveedor de los motores de arranque fue vinculado al proceso y, tras varias inspecciones, se determinó que la medida más segura era un retiro masivo de unidades.



¿Cuántos carros están en ese riesgo?

El llamado afecta a 196.355 automóviles de las dos marcas. Aunque el volumen es alto, la documentación de la NHTSA estima que solo el 0,1 % de estos vehículos podría presentar el defecto.



No obstante, por tratarse de un riesgo de incendio, los fabricantes recomendaron a los propietarios aparcar los carros fuera de las viviendas y alejados de estructuras mientras se realiza la reparación.

En el caso de BMW, la lista de modelos afectados es amplia:



BMW 330i y 330i xDrive (2019-2021)

BMW Z4 sDrive30i (2019-2022)

BMW 530i y 530i xDrive (2020-2022)

BMW X3 sDrive30i y xDrive30i (2020-2022)

BMW X4 xDrive30i (2020-2022)

BMW 430i Gran Coupé (2022)

BMW 430i y 430 xDrive Convertible (2021-2022)

BMW 230i Coupé (2022)

Por el lado de Toyota, el modelo comprometido es el Supra, fabricado entre octubre de 2019 y julio de 2021. En total, 1.469 unidades en Estados Unidos deben someterse al proceso.

Toyota Supra 2022 está entre los posibles afectados. Foto: Toyota

¿Qué responden las marcas?

En un comunicado oficial, Toyota explicó que el defecto afecta a ciertos Supra de cuatro cilindros debido a que comparten el motor de arranque con BMW, resultado del desarrollo conjunto de este vehículo. La compañía señaló:

“En un caso extremo, la corrosión en el motor de arranque podría aumentar el riesgo de incendio durante la operación del vehículo o cuando esté estacionado con el encendido apagado”.

La marca precisó que hasta la fecha no existen informes técnicos de campo ni reclamos de garantía relacionados con esta falla en sus unidades.

Por su parte, BMW aseguró no tener registro de accidentes ni lesiones ocasionadas por el defecto.

Ambas compañías anunciaron que reemplazarán el motor de arranque por una versión mejorada y libre de riesgo, procedimiento que será gratuito para los propietarios.

La notificación a los dueños de los vehículos comenzará a enviarse a partir del 14 de noviembre de 2025, de acuerdo con la información entregada por la NHTSA. En el caso de Toyota, los avisos estarán disponibles a finales de noviembre del mismo año.

Tanto Toyota como BMW habilitaron canales de información para que los conductores puedan verificar si sus automóviles están incluidos en la medida. En los portales nhtsa.gov/recalls y toyota.com/recall se puede consultar con el número de identificación del vehículo (VIN) o con la placa.