Lanzan camioneta 4x4, que recorre 1.300 km sin tanquear y competirá a Toyota y Jeep

El mercado automotor chino continúa sorprendiendo con desarrollos que apuntan a redefinir todos los segmentos. Esta vez fue BYD, a través de su marca Fang Cheng Bao, la que presentó un nuevo modelo que se suma a su estrategia de expansión en camionetas híbridas enchufables, que también podrían subir de precio por la reforma tributaria del Gobierno.

La firma reveló en su país la Titanium 7, un SUV de cinco plazas basado en la plataforma DM-O, la misma que sustenta a la pick-up BYD Shark.

Con esta apuesta, la compañía busca posicionarse en el terreno dominado por fabricantes tradicionales como Toyota y Jeep, ofreciendo un vehículo que combina tracción 4x4, diseño robusto y un tren motriz electrificado.

Fang Cheng Bao Titanium 7 Foto: Fang Cheng Bao

¿Cómo será la nueva Titanium 7?

La Fang Cheng Bao Titanium 7 fue concebida con líneas cuadradas y rasgos clásicos de un todoterreno. Entre sus características se destacan las luces delanteras en dos niveles, techo flotante y pasos de rueda marcados, elementos que refuerzan su vocación off-road.

El modelo alcanza los 4,99 metros de largo, 1,99 de ancho y 1,86 de altura, con una distancia entre ejes de 2,92 metros, proporciones que la ubican en la categoría de SUV grandes, frente a opciones reconocidas como la Toyota Land Cruiser Prado o la Jeep Grand Cherokee.

El fabricante chino dotó al habitáculo con un despliegue tecnológico poco común en el segmento.

Publicidad

La Titanium 7 integra siete pantallas: un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, una central multimedia de 15,6 pulgadas, un Head-Up Display de 26 pulgadas, dos pantallas para climatización y dos “BYD Pads” de 13 pulgadas para los pasajeros traseros.

Fang Cheng Bao Titanium 7 Foto: Fang Cheng Bao

Además, ofrece hasta 45 compartimientos de almacenamiento, una capacidad de maletero de 1.880 litros con los asientos traseros abatidos y accesorios como nevera de 4,5 litros en la consola central, asientos con calefacción, ventilación y masaje, y un sistema de sonido con hasta 20 parlantes. Incluso puede equiparse con un dron de despegue y aterrizaje automático.

La camioneta equipa suspensión delantera de doble horquilla y trasera multibrazo, junto con el sistema DiSus-C de control de carrocería de BYD, que mantiene la estabilidad incluso en caso de pinchazo, permitiendo avanzar hasta 30 km a 80 km/h.

Publicidad

El vehículo ofrece además ángulos de ataque de 24°, salida de 25° y la capacidad de vadear hasta 60 cm de agua, condiciones que refuerzan su perfil off-road.

¿Cuánto puede recorrer con una tanqueada?

La Titanium 7 utiliza un motor turbo de 1.5 litros a gasolina con 154 caballos, en conjunto con uno o dos propulsores eléctricos. En las versiones de tracción trasera, el bloque eléctrico desarrolla 268 caballos y se asocia con baterías Blade LFP de 26,6 kWh o 35,6 kWh, logrando autonomías de 135 y 200 km en ciclo CLTC.

En la configuración de tracción total (AWD), se suma un motor eléctrico delantero de 215 caballos, alcanzando una potencia conjunta de 429 hp y 502 Nm de torque.

El conjunto híbrido permite una autonomía máxima combinada de 1.300 km, con un consumo equivalente a 4,9 litros cada 100 km, es decir, más de 80 km por galón.

Fang Cheng Bao Titanium 7 Foto: Fang Cheng Bao

¿Qué precio tendrá?

Uno de los aspectos más llamativos del lanzamiento en China fueron los precios. Según BYD, la Titanium 7 se ofrece desde 179.800 yuanes (aproximadamente 25.200 dólares o 103 millones de pesos) en la versión de tracción trasera.

La variante más equipada, Ultra AWD, alcanza los 219.800 yuanes (unos 30.800 dólares o 126 millones de pesos).