Indagan al alcalde de Bucaramanga por presunto respaldo político en su primer acto público

Procuraduría abrió una indagación previa por una presunta participación indebida en política durante el primer discurso público del alcalde electo de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla, tras ganar elecciones atípicas.

Primer discurso del alcalde electo tras elecciones atípicas.
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 19 de dic, 2025

