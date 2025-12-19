Indagan al alcalde de Bucaramanga por presunto respaldo político en su primer acto público

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa por una presunta participación indebida en política relacionada con un evento realizado el pasado 14 de diciembre, en el que participó el alcalde electo de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla, junto al exalcalde Jaime Andrés Beltrán, hoy candidato al Senado por el movimiento Salvación Nacional.

Procuraduría abrió indagación previa al recién posesionado alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, por presunta participación indebida en política. Los hechos habrían ocurrido en su primer discurso público el 14 de diciembre, donde habría respaldado a Jaime Andrés Beltrán pic.twitter.com/gJwkFjZO3t — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 19, 2025

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2ª, Segunda para la Vigilancia Administrativa, tras una queja conocida de oficio a partir de una nota periodística del diario La Vanguardia y un video publicado en su canal de YouTube, el cual también fue difundido en redes sociales.

De acuerdo con el auto, en el material audiovisual se evidenciaría que durante el evento en el que Portilla ofreció su primer discurso tras resultar electo Jaime Andrés Beltrán compartió tarima, y el entonces alcalde electo habría realizado expresiones públicas en respaldo a su candidatura al Senado, lo que podría configurar una conducta de participación indebida en política.

Cristian Portilla, nuevo alcalde de Bucaramanga, invitó a trabajar por la ciudad en unión, incluso a sus detractores. Señaló que atraviesa muchos retos, sobre todo en seguridad. #VocesySonidos pic.twitter.com/nJx9v0g6sy — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 15, 2025

El despacho disciplinario señaló que el análisis preliminar de los hechos permite inferir que podrían existir irregularidades de orden disciplinario, razón por la cual se ordena la indagación previa con el objetivo de identificar e individualizar a los posibles responsables y establecer si se incurrió en alguna falta conforme al Código General Disciplinario.

Dentro de las primeras actuaciones, la Procuraduría solicitó a la Alcaldía de Bucaramanga remitir, en un plazo de diez días, documentación relacionada con el alcalde electo, entre ellos, actos administrativos de elección y posesión, manual de funciones, hoja de vida y constancias laborales. Asimismo, requirió información para establecer si en el evento del 14 de diciembre se utilizaron recursos públicos y si existen registros audiovisuales oficiales del mismo.

La entidad aclaró que la indagación previa no constituye aún formulación de cargos, sino una etapa inicial para verificar los hechos y determinar si hay mérito para avanzar en un proceso disciplinario formal.