En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Tres graves accidentes de tránsito dejaron dos muertos en Bucaramanga y área metropolitana

Tres graves accidentes de tránsito dejaron dos muertos en Bucaramanga y área metropolitana

La Policía de Tránsito incrementó los operativos en vías de Bucaramanga y el área metropolitana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad