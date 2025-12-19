Tres graves accidentes de tránsito dejaron dos muertos en Bucaramanga y área metropolitana

Las autoridades de tránsito atendieron en las últimas horas varios accidentes viales registrados en Bucaramanga y el área metropolitana, hechos que dejaron dos personas muertas y daños materiales.

Uno de los casos más graves se presentó en la madrugada sobre la Transversal Oriental, vía que comunica el sector de El Carmen con los semáforos de Zapamanga. De acuerdo con la información preliminar, un adulto mayor que conducía una motocicleta perdió la vida en el lugar de los hechos.

Un fuerte choque ocurrió en la calle 45 con carrera 17, en Bucaramanga, donde dos vehículos colisionaron violentamente y uno de ellos terminó estrellándose contra una estación de gasolina del sector. Según las primeras versiones, uno de los conductores estaría bajo los efectos del licor.

Otro accidente ocurrió en la autopista Piedecuesta–Floridablanca, donde perdió la vida Daniel Gamarra, ciudadano de nacionalidad venezolana. De acuerdo con el reporte de tránsito de Floridablanca, el motociclista habría intentado realizar una maniobra peligrosa al pasar entre un bus de transporte público y una tractomula que circulaban por este concurrido corredor vial.



Durante la maniobra, habría golpeado uno de los vehículos, perdió el control de la motocicleta y cayó sobre la calzada, siendo arrollado posteriormente, lo que le causó la muerte de manera inmediata.