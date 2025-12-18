En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Accidente de tránsito dejó 15 heridos en Barbosa: vehículo veredal se volcó en zona rural

Accidente de tránsito dejó 15 heridos en Barbosa: vehículo veredal se volcó en zona rural

De los lesionados, 12 tuvieron que ser trasladados al hospital local, mientras que otros tres pacientes, debido a la complejidad de sus heridas, fueron remitidos al hospital de Girardota.

Publicidad

Publicidad

Publicidad