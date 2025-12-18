Accidente de tránsito dejó 15 heridos en Barbosa: vehículo veredal se volcó en zona rural

Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles 18 de diciembre en el sector Alto del Águila, vereda Corrientes, en jurisdicción del municipio de Barbosa, norte del Valle de Aburrá. El hecho ocurrió hacia las 9:00 de la mañana y dejó al menos 15 personas heridas.

Según la información preliminar, el siniestro involucró a un vehículo de transporte público que habría presentado una falla mecánica, situación que derivó en la emergencia. Tras el accidente, organismos de socorro del municipio se desplazaron hasta la zona para atender a los pasajeros y coordinar su traslado a centros asistenciales.

De los 15 lesionados, 12 fueron llevados al hospital San Vicente de Paúl de Barbosa, donde recibieron atención médica inicial. Otros tres pacientes, debido a la complejidad de sus heridas, fueron remitidos al hospital de Girardota. El reporte médico indica que cuatro de las personas presentan lesiones de consideración, aunque hasta el momento no se ha informado sobre víctimas fatales.

La vía presentó afectaciones temporales mientras se adelantaban las labores de atención, evacuación de los heridos y retiro del vehículo involucrado. Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución por este sector rural, especialmente, en horas de la mañana, cuando aumenta el flujo de transporte público y particular.

Desde la administración municipal se indicó que se mantiene el acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias y que se hará seguimiento a la evolución de los pacientes. Entre tanto, las autoridades de tránsito avanzan en la verificación de las causas exactas del accidente, con énfasis en el estado mecánico del vehículo involucrado.