Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Incendio en Barbosa arrasó con parqueadero, ocho vehículos y cuatro locales comerciales

Incendio en Barbosa arrasó con parqueadero, ocho vehículos y cuatro locales comerciales

La emergencia se presentó en el sector La Y, ubicado en el barrio La Esmeralda, cuando una avanzada de la Policía Nacional alertó sobre el fuego en el lugar.

