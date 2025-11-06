Incendio en Barbosa arrasó con parqueadero, ocho vehículos y cuatro locales comerciales

Un incendio de grandes proporciones se registró en un parqueadero del municipio de Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá. Varios vehículos y establecimientos comerciales se vieron afectados.

De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos de Barbosa, la emergencia se presentó en el sector La Y, ubicado en el barrio La Esmeralda, cuando una avanzada de la Policía Nacional alertó sobre el fuego en el lugar.

Yeni Jaramillo, miembro del Cuerpo de Bomberos de Barbosa, aseguró que la conflagración dejó afectación estructural total en cuatro locales comerciales que operaban en el parqueadero, además de ocho vehículos y cuatro motocicletas que fueron consumidas por las llamas.

"Se despliega inmediatamente una unidad de intervención, la cual al llegar al sitio encuentra incendio totalmente declarado en un parque automotor donde funcionan varios establecimientos comerciales. Se hace conexión de dos líneas de ataque utilizando hidrantes cercanos al establecimiento para evitar la propagación del fuego", inidcó.



Gracias al trabajo conjunto y al apoyo de la comunidad, fue posible evacuar varios vehículos que aún no habían sido alcanzados por el fuego.Las causas del incendio aún son materia de investigación, y se espera la evaluación técnica de ingenieros para determinar el nivel de daño estructural y dar por finalizada la atención del incidente.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girardota se sumó a las labores de apoyo con una máquina de extinción, que ayudó en las tareas de remoción y enfriamiento de puntos calientes, cuando el incendio ya había sido controlado en un 80 %.