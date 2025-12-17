Lotería del Valle, resultados del sorteo hoy miércoles 17 de diciembre de 2025

La expectativa volvió a sentirse en todo el país con la más reciente edición de la Lotería del Valle, uno de los sorteos más tradicionales y seguidos por los colombianos. El sorteo número 4827, realizado el miércoles, 17 de diciembre de 2025, mantuvo la atención de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a un acumulado que renovó la ilusión de alcanzar la anhelada fortuna.

Este reconocido juego de azar continúa destacándose por su trayectoria, transparencia y por ofrecer algunos de los premios más importantes a nivel nacional, consolidándose como una referencia dentro del sector.

Premio Mayor de la Lotería del Valle – Sorteo 4827

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles, 17 de diciembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones



Premios Secos del sorteo 4827

Además del premio principal, la Lotería del Valle distribuyó una amplia variedad de Premios Secos, beneficiando a jugadores en diferentes regiones del país



Recomendaciones para los jugadores

La Lotería del Valle reiteró la importancia de verificar los billetes únicamente a través de los canales oficiales, recordando que los Premios Secos también representan oportunidades significativas para obtener importantes sumas de dinero.



Día y hora del sorteo

Los sorteos de la Lotería del Valle se realizan todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por Telepacífico.

La extracción de los números se lleva a cabo mediante baloteras electroneumáticas, una tecnología que garantiza altos estándares de seguridad, transparencia y confiabilidad.



¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores cuentan con un plazo de 30 días hábiles para reclamar su premio, de acuerdo con el monto obtenido:



Premios menores a $20 millones



Pueden reclamarse en puntos de venta autorizados o con loteros.

Premios superiores a $20 millones



Deben reclamarse en la sede oficial de la Lotería del Valle:

Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.

Documentos requeridos



Billete original firmado, con cédula y huella

Fotocopia de la cédula

Fotocopia del billete ganador

Certificación bancaria

Para premios superiores a $20 millones: certificación de autenticidad del proveedor impresor

Una tradición que sigue vigente

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle continúa consolidándose como una de las más queridas del país. Su historia, transparencia y la constante ilusión de cambiar vidas mantienen viva la expectativa de miles de jugadores cada semana, cuando un solo número puede marcar el inicio de una nueva historia.