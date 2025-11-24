Francisco Barbosa arremete contra Camargo tras revelaciones de archivos de 'Calarcá': "Dio la orden"

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el exfiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, cuestionó de manera directa a la actual administración de la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo.

Según dijo, la Fiscalía estaría intentando desviar la atención sobre su responsabilidad en la liberación de miembros de las disidencias de las Farc capturados en flagrancia y en la falta de acción frente a evidencias incautadas hace más de un año.



Señalamientos por la liberación de disidentes capturados en flagrancia

Barbosa rechazó que la Fiscalía intente atribuirle responsabilidad por la liberación de integrantes de las disidencias en Antioquia. Recordó que durante su gestión sí se suspendieron órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022 y a solicitud del Gobierno, pero insistió en que esa suspensión no aplica para delitos cometidos posteriormente ni para capturas en flagrancia.

“La fiscalía está tratando de voltear el debate de la responsabilidad tan grave que tienen”, afirmó. También fue enfático en defender su gestión: “Yo no admito es que venga aquí a lavarse las manos conmigo ni la fiscal ni nadie en este país, porque yo hice las cosas correctamente”.

El exfiscal recordó además que se opuso al levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición, lo que —según dijo— le generó tensiones con el presidente Gustavo Petro.



Debate jurídico por la Resolución 0282 y la liberación de alias Ramiro

Uno de los casos que Barbosa destacó fue el de Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, capturado en flagrancia. Según explicó, la actual Fiscalía interpretó que la Resolución 0282 del 4 de julio de 2024 —renovada por la fiscal Camargo— podía extenderse también a situaciones de flagrancia.

Para Barbosa, esa interpretación es irregular: “Cuando capturan a alguien en flagrancia, ¿existe una orden de captura? No, no existe. Existe un acto policial de flagrancia y esa flagrancia tiene que resolverse como llevando a las personas ante un juez de control de garantías”.

Sin embargo, indicó que en este caso los detenidos no fueron presentados ante un juez, sino liberados por orden del despacho.

El exfiscal insistió además en que entre los capturados había menores de edad y que el reclutamiento forzado es un “delito de lesa humanidad” que no puede cobijarse bajo ninguna suspensión.

Críticas por la falta de acción frente a evidencias incautadas

Barbosa también cuestionó que la Fiscalía no actuara sobre las evidencias recogidas en julio de 2024, cinco meses después de su salida del cargo. Aseguró que dichos elementos probatorios, en poder de la FGN desde ese entonces, evidencian “una toma mafiosa del Estado colombiano”.

Interpeló directamente a la administración actual: “Respondan por qué la dejaron libre. Porque es que lo que debieron decir y hacer es que si se dan cuenta que tienen esas evidencias, lo que tenían que hacer es enfrentarse a Gustavo Petro desde la fiscalía y decir, ‘Nosotros vamos a levantar rápidamente esas suspensiones y vamos a capturar a estos bandidos porque van a tomarse el Estado colombiano’”.