Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 18 de diciembre de 2025

El Chontico Noche volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia durante la noche del jueves, 18 de diciembre de 2025, reafirmando su lugar como uno de los chances más tradicionales y consultados a nivel nacional. Con una fuerte identidad ligada al Valle del Cauca, este sorteo continúa ganándose la confianza de miles de jugadores gracias a su trayectoria, la facilidad para participar y la cercanía que ha construido con el público a lo largo de los años.

Resultado oficial del Chontico Noche – 18 de diciembre de 2025

La transmisión oficial del sorteo confirmó la combinación ganadora que definió la suerte de los apostadores en esta jornada nocturna:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Como es habitual, miles de personas siguieron el sorteo en tiempo real para verificar sus apuestas y conocer de inmediato los resultados oficiales.

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios claramente establecidos que facilitan la organización de las apuestas y la consulta de resultados:



Lunes a viernes: 7: 00 p. m.

00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega cada jueves y se distingue por entregar premios especiales, ampliando las opciones para los participantes.

Modalidades de apuesta disponibles

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para distintos gustos y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superplen o): acertar el número exacto en el orden correcto.

o): acertar el número exacto en el orden correcto. Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden de las cifras.

permite ganar sin importar el orden de las cifras. Tres cifras : disponible en modalidad directa o combinada.

: disponible en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): ac ertar las dos últimas cifras del resultado.

ertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del sorteo.

Esta diversidad convierte al Chontico Noche en un chance flexible, con opciones que van desde apuestas sencillas hasta jugadas con premios más altos.



Costos de participación

El Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más accesibles del país, permitiendo participar con montos bajos y controlados:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos valores facilitan el acceso a un público amplio, sin necesidad de realizar grandes inversiones.

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Para reclamar un premio, el operador del Chontico Noche establece un proceso sencillo y transparente. El ganador debe:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor valor, el operador puede solicitar documentación adicional según sus políticas internas. Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago ágil y sin inconvenientes.