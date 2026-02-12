Once Caldas vs. Junior de Barranquilla EN VIVO y GRATIS HOY por la Liga BetPlay

Todo listo en el estadio Palogrande de Manizales para el duelo entre Once Caldas y Junior de Barranquilla por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026. Dos equipos históricos que se vuelven a enfrentar en lo que promete que será un encuentro apasionante del fútbol profesional colombiano.
EN VIVO Once Caldas vs. Junior de Barranquilla: vea gratis
¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS Once Caldas vs. Junior HOY?
A través de la señal de YouTube de Blu Radio podrá disfrutar de este encuentro de la mano del equipo de Blog Deportivo, allí, un equipo de expertos tendrá el minuto a minuto de este choque.
Por otro lado, la señal de Win -dueño de los derechos televisivos- tendrá como es habitual las emociones de los 90 minutos.
¿A qué hora juegan Once Caldas vs. Junior?
- 18:20 | Perú, Ecuador y Colombia
- 18:20 | EE.UU. (ET)
- 17:20 | México
- 20:20 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
- 00:20 | España
¿Dónde verlo en el extranjero?
- México: ViX, Fanatiz ViX y Fanatiz
- Argentina: Fanatiz
- Chile: Fanatiz
- España: Fanatiz
- EE.UU.: ViX, fuboTV ViX y fuboTV
Apuestas entre Once Caldas y Junior de Barranquilla
- Victoria de Once Caldas: cuota paga 2.25.
- Empate: cuota paga 3.2.
- Victoria del Junior: cuota paga 3.3.
En ese orden de ideas, las casas de apuestas dan como favorito en este encuentro al equipo local por la ventaja del Palogrande, además de la confianza en torno a la capacidad goleadora de Dayro Moreno para lograr los tres puntos.
Posibles alineaciones Once Caldas vs. Junior de Barranquilla
- Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jáider Riquett, Jorge Cardona; Jaime Alvarado, Jader Quiñónes, Esteban Beltrán; Mateo Zuleta, Michael Barrios y Dayro Moreno.
- Junior: Mauro Silveira; Jhon Navia, Jermein Peña, Jean Pestaña, Jhonier Guerrero; Guillermo Celis, Jesús Rivas, Yimmi Chará; Cristián Barrios, Luis Fernando Muriel y Guillermo Paiva.