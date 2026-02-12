Once Caldas vs. Junior de Barranquilla EN VIVO y GRATIS HOY por la Liga BetPlay

Todo listo en el estadio Palogrande de Manizales para el duelo entre Once Caldas y Junior de Barranquilla por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026. Dos equipos históricos que se vuelven a enfrentar en lo que promete que será un encuentro apasionante del fútbol profesional colombiano.



EN VIVO Once Caldas vs. Junior de Barranquilla: vea gratis

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS Once Caldas vs. Junior HOY?

A través de la señal de YouTube de Blu Radio podrá disfrutar de este encuentro de la mano del equipo de Blog Deportivo, allí, un equipo de expertos tendrá el minuto a minuto de este choque.

Por otro lado, la señal de Win -dueño de los derechos televisivos- tendrá como es habitual las emociones de los 90 minutos.



¿A qué hora juegan Once Caldas vs. Junior?

18:20 | Perú, Ecuador y Colombia

18:20 | EE.UU. (ET)

17:20 | México

20:20 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay

00:20 | España

¿Dónde verlo en el extranjero?



México: ViX, Fanatiz ViX y Fanatiz

ViX, Fanatiz ViX y Fanatiz Argentina : Fanatiz

: Fanatiz Chile: Fanatiz

Fanatiz España: Fanatiz

Fanatiz EE.UU.: ViX, fuboTV ViX y fuboTV

Apuestas entre Once Caldas y Junior de Barranquilla

Victoria de Once Caldas: cuota paga 2.25.

Empate: cuota paga 3.2.

Victoria del Junior: cuota paga 3.3.

En ese orden de ideas, las casas de apuestas dan como favorito en este encuentro al equipo local por la ventaja del Palogrande, además de la confianza en torno a la capacidad goleadora de Dayro Moreno para lograr los tres puntos.



Posibles alineaciones Once Caldas vs. Junior de Barranquilla