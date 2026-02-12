Manifestación HOY Bogotá: problemas de movilidad en la NQS y la calle 26

Desde horas de la mañana de este jueves, 12 de febrero, se han registrado algunas protestas en la ciudad por parte de recicladores en diversos puntos y, nuevamente, sobre las 6:00 de la tarde autoridades confirmaron otra manifestación en Bogotá a la altura de la NQS con calle 26, generando afectación total en esa calzada.

Específicamente, el punto afectado es el carril de norte-sur de la NQS y calle 26, es decir, a la altura de la estación Av. El Dorado de TransMilenio y afectando la movilidad en este punto, en donde hacen presencia las autoridades.

"Avanza manifestación por la NQS con Av. Calle 26, sentido norte-sur. ❌Se genera afectación total de la calzada mixta", informaron en redes sociales, pidiendo, además, a las personas que movilizan por la zona a tomar rutas alternas para evitar mayor aglomeración de tráfico en este punto de la ciudad.

Por su parte, TransMilenio informó que algunas rutas de SITP se encuentran haciendo desvíos en la calle 45, 53 y por la avenida Américas para evitar el tráfico pesado en la zona, mientras que las troncales operan con normalidad, pero con servicio demorado en algunos rutas.



No es el primer bloqueo que se presenta este jueves, pues en horas de la mañana se registraron otros dos: uno sobre la calle 26 y otro cerca a la localidad e Chapinero también por grupos de recicladores que exigen diálogo con la Alcaldía de Bogotá por supuestos incumplimientos en los últimos acuerdos entre ambas partes.