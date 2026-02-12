En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Manifestación HOY Bogotá: problemas de movilidad en la NQS y la calle 26

Manifestación HOY Bogotá: problemas de movilidad en la NQS y la calle 26

Problemas de movilidad en Bogotá a raíz de protestas por parte de recicladores, autoridades recomiendan tomar rutas alternas en esta zona de la ciudad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad