Secretario de Energía de EE. UU. y Delcy Rodríguez recorren campo petrolero de Chevron en Venezuela

Chevron es la única petrolera estadounidense que hasta ahora opera en Venezuela, donde tiene una participación minoritaria en empresas mixtas con PDVSA.

Secretario de Energía de EE. UU. y Delcy Rodríguez.jpg
Secretario de Energía de EE. UU. y Delcy Rodríguez.
Foto: EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

