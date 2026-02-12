En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez dice que "en algún momento" viajará a Estados Unidos

Delcy Rodríguez dice que "en algún momento" viajará a Estados Unidos

La declaración la hizo tras despedirse de Wright en Miraflores, donde tuvieron un encuentro privado en el que, ambos aseguraron, hubo una conversación franca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad