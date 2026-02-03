En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez: "El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: la libertad de Maduro"

Delcy Rodríguez: "El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: la libertad de Maduro"

Asimismo, afirmó que Venezuela "ha transmutado y ha madurado", luego de un mes del ataque de Estados Unidos que terminó en la captura de Maduro y de Cilia Flores.

Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

