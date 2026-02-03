En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Un mes sin Maduro en el poder: ¿cambió algo en Venezuela?

Un mes sin Maduro en el poder: ¿cambió algo en Venezuela?

Trump asumió control sobre parte de las ventas del petróleo de Venezuela en el mercado, sin los descuentos que obliga el embargo que él impuso en 2019. Hizo una primera venta que generó 500 millones de dólares para el país.

Operación para capturar a Maduro dejó varios cubanos muertos, según The New York Times
Operación para capturar a Maduro dejó varios cubanos muertos, según The New York Times
Foto: redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

