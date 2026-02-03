Un mes sin Maduro en el poder: ¿cambió algo en Venezuela?

Las primeras bombas cayeron de madrugada el 3 de enero, hace un mes exacto. El sonido de las hélices, el ruido y destello de las explosiones despertaron a los venezolanos, atónitos con el desenlace de esta incursión estadounidense: Nicolás Maduro no era más presidente.

Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico. El país pasó a las manos de Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta y que bajo presión conduce los cambios exigidos por el presidente Donald Trump al tiempo que mantiene viva la retórica chavista.

Acercamiento a Washington, apertura petrolera, amnistía general: el panorama es otro en la Venezuela sin Maduro. ¿Qué cambió? ¿Qué sigue igual?



La estabilidad vigilada en Venezuela

Trump ordenó el bombardeo que terminó en la captura de Maduro y en el que fallecieron un centenar de personas, entre civiles y militares. Pero evitó una ruptura total, como en el pasado hizo Estados Unidos en Irak. Rodríguez mantiene al chavismo en el poder, aunque condicionado por Washington. Es una "estabilidad tutelada", evaluó Guillermo Tell Aveledo, profesor de Estudios Políticos en la Universidad Metropolitana.

Trump calificó a Rodríguez de "formidable" y la invitó a la Casa Blanca en una fecha aún por definir. "Todo anda muy bien con Venezuela", señaló el 14 de enero tras su primera llamada. Ambos países avanzan además en la reanudación de relaciones, rotas por Maduro en 2019, aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, le advirtió que puede correr la misma suerte de Maduro si no se alinea con los objetivos de Washington.



Rodríguez recibió el lunes a la nueva jefa de la misión diplomática estadounidense, Laura Dogu, que insistió que la "transición" forma parte de la agenda.

El petróleo, la prioridad

Venezuela aprobó una reforma a su ley petrolera, dictada por Estados Unidos, según analistas. El instrumento echa por tierra la nacionalización de 1976 y especialmente el modelo estatista impuesto por Hugo Chávez 30 años más tarde. Empresas privadas podrán operar en solitario y no como accionista minoritario en una sociedad con la estatal PDVSA. El plan de Trump es que petroleras estadounidenses, como Chevron, inviertan en este país.

La nueva ley flexibiliza además los porcentajes de las regalías y simplifica el pago de impuestos. También cede la exclusividad de exploración y explotación primaria.

"Es la única manera de obtener inversión importante", explicó el analista petrolero Francisco Monaldi, profesor en Estados Unidos. Venezuela necesita -según expertos- unos 150.000 millones de dólares para recuperar la industria, golpeada por años de corrupción y malos manejos.

Trump asumió control sobre parte de las ventas del petróleo de Venezuela en el mercado, sin los descuentos que obliga el embargo que él impuso en 2019. Hizo una primera venta que generó 500 millones de dólares para el país.

- Gobierno y propaganda -

Rodríguez en teoría encabeza de forma interina el gobierno de Maduro. Pero ha cambiado ministros y altos oficiales en la Fuerza Armada desde que heredó el poder, aunque Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, los poderosos ministros del Interior y Defensa, permanecen por ahora en sus cargos.

"Es una fase de reacomodo de un sistema que prefería no cambiar su hegemonía", indicó Aveledo. Los acercamientos con Estados Unidos chocan con el histórico discurso "antiimperialista" del chavismo, que permeó en la Fuerza Armada.

El partido de gobierno organiza casi a diario marchas para condenar el "secuestro" de Maduro, la TV estatal divulga un pegajoso tema para exigir su liberación. Su rostro y el de su esposa protagonizaron un show de luces con drones en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país donde pernoctaban la madrugada del 3 de enero, bombardeado durante la incursión estadounidense.

Una perfecta formación de drones mostró además la transcripción de su denuncia en la corte de Nueva York donde se declaró "prisionero de guerra".

- Amnistía y miedo -

Rodríguez declaró una amnistía general, que el Parlamento debe aprobar esta semana. No está claro su alcance. "¡Libertad, libertad!", gritaron familiares de presos políticos a las afueras de las cárceles al conocer la noticia.

Anunció además el cierre del Helicoide, una prisión denunciada por años como centro de torturas. La amnistía presume la libertad para los presos políticos. Rodríguez había anunciado previamente un proceso de excarcelaciones, que avanzaba no obstante muy lentamente. Hasta el lunes permanecían aún detenidas por razones políticas 687 personas, según la ONG Foro Penal.

"La amnistía en principio implica olvido, no perdón", explicó Alfredo Romero, director de Foro Penal, que rechazará cualquier proyecto que sirva como "manto de impunidad". El miedo que impuso Maduro ha mermado, pero no ha desaparecido. La gente aún critica al gobierno en susurros. Hay una "liberalización táctica", estimó Aveledo. "El sistema está recalibrando los costos de la represión".