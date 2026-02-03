No es quincena y Nequi se volvió a caer: usuarios reportan fallos masivos este 3 de febrero

Millones de colombianos amanecen este martes con fallos en sus cuentas de Nequi. Según reportes de usuarios, durante la mañana de este 3 de febrero la billetera digital volvió a presentar problemas, esta vez impidiendo incluso el ingreso a la aplicación móvil para realizar pagos, recibir dinero o consultar saldos.

Nequi es una de las billeteras digitales con más usuarios en Colombia. Foto: Blu Radio.

Este nuevo fallo se suma a los problemas registrados en semanas recientes, especialmente durante el mes de diciembre, cuando la plataforma reportó un aumento considerable de interrupciones en sus servicios.

Lo que más llama la atención de los usuarios es que este martes no corresponde a un día de quincena, periodo en el que normalmente se concentra un mayor volumen de transacciones y, por ende, se incrementa la probabilidad de fallas.

Además, Downdetector, plataforma que monitorea caídas e interrupciones en aplicaciones, redes sociales y servicios financieros, registró un aumento significativo en los reportes relacionados con Nequi a partir de las 7:00 de la mañana, situación que incrementó la preocupación entre los usuarios por la recurrencia de estos inconvenientes.



Reportes de fallos en Nequi, Downdetector. Foto: captura de pantalla Downdetector

Nequi responde a usuarios por la caída del servicio

A través de sus canales oficiales, Nequi informó que presenta una “indisponibilidad total” en sus servicios y aseguró que su equipo técnico se encuentra revisando “la raíz de la situación” con el fin de restablecer la operación en el menor tiempo posible.

Estado de los portales de Nequi este 3 de febrero. Foto: Nequi

La entidad indicó que las fallas afectan todos los servicios de la billetera digital, incluidas las transferencias entre cuentas Nequi, los envíos a Bancolombia, los pagos con la tarjeta Nequi, las operaciones en corresponsales bancarios y las transacciones realizadas mediante PSE. Por ello, recomendó a los usuarios intentar nuevamente en unos minutos.



Recomendaciones ante las caídas de Nequi

Aunque la molestia entre los usuarios ha aumentado en las últimas horas, este tipo de fallos suele resolverse en cuestión de horas. Ante ello, es importante que siga estas recomendaciones:



Verificar el estado de la plataforma antes de realizar cualquier transacción, para evitar rechazos o rebotes.

antes de realizar cualquier transacción, para evitar rechazos o rebotes. Evitar repetir pagos de manera inmediata , ya que podrían generarse cobros duplicados.

, ya que podrían generarse cobros duplicados. Utilizar métodos alternativos de pago , como dinero en efectivo, en caso de urgencia.

, como dinero en efectivo, en caso de urgencia. Tomar capturas de pantalla ante cualquier inconsistencia, con el fin de facilitar una eventual reclamación.

Finalmente, Nequi recordó que durante periodos de intermitencia pueden aumentar las confusiones e incluso los intentos de estafa, por lo que recomienda consultar únicamente sus canales oficiales para confirmar el restablecimiento total del servicio.